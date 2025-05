Berlin/Bonn (ots) -Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, CDU, hat das Gelingen der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler im zweiten Wahlgang als wichtig für die Stabilität der Demokratie in Deutschland bezeichnet. Bei phoenix sagte Klöckner: "Zur Stabilisierung unserer Demokratie war ich als Bundestagspräsidentin sehr sehr froh und als Mitglied der Union sage ich auch, ich freue mich für ihn." Die Wahl sei "gut für Deutschland" und ein wichtiges Signal. "Unabhängig von Parteizugehörigkeiten ist es schon ein Signal, ob unser Land jetzt eine stabile Regierung hat, ob es losgehen kann", so Klöckner. Das Ausland habe heute sehr stark auf Deutschland geschaut. Den Fall, dass ein Kanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt wird, habe es "historisch noch nie gegeben", dies sei eine herausfordernde Situation für alle Beteiligten gewesen. Die notwendige Zweidrittelmehrheit für die Abweichung von der Geschäftsordnung, sei in "großer Verantwortung" herbeigeführt worden.Das ganze interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/UwYPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6027497