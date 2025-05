© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance

Trotz ansprechender Geschäftsentwicklung und moderater Bewertung konnte die Alphabet-Aktie zuletzt nicht überzeugen. Das könnte sich jetzt ändern!Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Alphabet Nach zwei starken Jahren wissen US-Technologiewerte in 2025 noch nicht so recht zu überzeugen. In einem ohnehin schwachen Gesamtmarktumfeld, ausgelöst durch die erratische Politik von US-Präsident Donald Trump, ist Big Tech bislang besonders blass geblieben. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür sind die Anteile von Google-Mutter Alphabet, die seit dem Jahreswechsel mit Verlusten von knapp 14 Prozent ringen - und das trotz einer zuletzt zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung. Auf dem …