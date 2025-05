© Foto: Richard Drew - AP

Tom DeMark warnte am Freitag, dass der S&P 500 zu kippen droht - und ein Fall unter 4.835 Punkte könnte laut ihm den Bärenmarkt einläuten. Nach dem ersten Rücksetzer steigt die Nervosität spürbar.Der technische Analyst Tom DeMark hat am Freitag eine deutliche Warnung ausgesprochen: Der S&P 500, der zu diesem Zeitpunkt bei 5.686 Punkten schloss, stehe kurz vor einem gefährlichen Wendepunkt. Am Montag folgte prompt ein erstes Signal: Der Leitindex rutschte um 0,64 Prozent ab. DeMark, dessen Prognosen unter Investoren wie Paul Tudor Jones und Steve Cohen als präzise gelten, hatte schon das Jahreshoch im Februar und das Tief im April punktgenau vorhergesagt. Seine Analyse basiert auf einem …