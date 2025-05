Frankfurt/Main (ots) -Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) gratuliert Herrn Alois Rainer zur heutigen Ernennung zum Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat durch den Bundespräsidenten. Die neue Bundesregierung steht auch im Agrarbereich vor großen Herausforderungen. Nach vielen Blockade-Jahren und kleinen Reformschritten blickt die Branche hoffnungsvoll auf die vielen ambitionierten Vorhaben im Koalitionsvertrag zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft.Zügige Reformen sind dringend notwendig. Der Landwirtschaft gehen zunehmend wirksame Pflanzenschutzmittel aus, Innovationen kommen nur schleppend auf den Markt, steigende Energiepreise und Bürokratie gefährden die Wettbewerbsfähigkeit.IVA-Präsident Michael Wagner: "Die neue Bundesregierung will die Innovationskraft der Branche mit Anreizen, einer innovationsfreundlichen Regulierung und einer aktiven Industriepolitik entfesseln. Im Koalitionsvertrag wurden viele wichtige Punkte vereinbart - von der Erhöhung des Selbstversorgungsgrads über niedrigere Energiekosten bis hin zu praxistauglicheren Zulassungsverfahren und einer tiefgreifenden Entbürokratisierung. Wir stehen mit unseren Lösungen bereit, um die Vorhaben schnell umzusetzen."Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/6027504