iAccess Energy, ein führender Entwickler von schlüsselfertigen Photovoltaikanlagen (PV), und Ampt, der weltweit führende Anbieter von DC-Optimierern für große PV-Anlagen, haben heute ein gleichstromgekoppeltes (DC-gekoppeltes) PV-plus-Speicherprojekt angekündigt, das Ampt-Technologie nutzt, um eine erstklassige Lösung für Anlagenbesitzer zu liefern. Das Projekt nutzt die innovative Lösung von iAccess Energy, die in verschiedenen Anwendungen überragende Renditen erzielt.

Das Projekt befindet sich in Deutschland und umfasst eine 7-MWp-Freiflächen-PV-Anlage in Kombination mit einem 4-MW-/8-MWh-Batterie-Energiespeichersystem (BESS) und einem 4,4-MWAC-Wechselrichter. iAccess Energy hat ein End-to-End-Energiemanagementsystem entwickelt, das SMA-Wechselrichter, Batterien eines Tier-1-Zulieferers und Ampt-String-Optimierer umfasst. iAccess Energy hat außerdem fortschrittliche Sicherheitsfunktionen und Softwaresteuerungen für den Betrieb des Systems integriert.

Was dieses Projekt auszeichnet, ist die vollständig integrierte, gleichstromgekoppelte Speicherlösung von iAccess Energy, die eine batteriezentrierte Architektur nutzt, um mehrere Einnahmequellen zu erschließen, darunter Lastverschiebung, Netzdienstleistungen und Energiehandel auf dem freien Markt, um höhere Renditen ohne Abhängigkeit von Subventionen zu erzielen. Diese innovative Architektur wird durch Ampt String Optimizer ermöglicht.

Ampt String Optimizers sind DC/DC-Wandler, die in der PV-Anlage eingesetzt werden und an jedem Eingangsstrang der PV-Module eine maximale Leistungspunktverfolgung (MPPT) durchführen, um die Produktion zu maximieren. Die Optimierer liefern dann die volle verfügbare Leistung und folgen dabei der Batteriespannung während des Lade- und Entladevorgangs. Dies ermöglicht ein batteriezentriertes Design, bei dem eine PV-Anlage über einen Batterie-Wechselrichter direkt an ein BESS angeschlossen ist.

Batteriezentrierte Designs sind aufgrund ihrer schnellen Reaktionszeiten und fortschrittlichen Netzdienstfunktionen, wie z. B. einer schnellen Frequenzregelung, wünschenswert. Darüber hinaus benötigt diese Architektur im Vergleich zu anderen Designs weniger Wechselrichter und Transformatoren und bietet somit eine kostengünstigere Energiemanagementlösung mit höherem Wirkungsgrad.

Mit Ampt im PV-System werden die Kosten für die Verkabelung und den damit verbundenen Arbeitsaufwand reduziert. Außerdem kann mehr PV-Leistung an die Batterie und den Wechselrichter angeschlossen werden. Diese Designs mit einem höheren Gleichstrom-Wechselstrom-Verhältnis ermöglichen das gleichzeitige Laden der Batterien und die Einspeisung von Strom ins Netz, um den Gewinn durch Zeitverschiebung und Energiehandel zu maximieren.

"Als langfristiger Investor und Betreiber der von uns entwickelten Kraftwerke ist iAccess darauf fokussiert, unseren Kunden den höchsten Mehrwert zu bieten", sagte Michael Rieber, CEO von iAccess Energy. "Wir haben uns für Ampt entschieden, weil ihre Technologie wirklich die beste Lösung ermöglicht und von einem hochtechnischen und reaktionsschnellen Team unterstützt wird."

"iAccess verbindet seine Erfahrung als Entwickler und Eigentümer mit außergewöhnlicher technischer und finanzieller Expertise, um eine erstklassige Lösung zu erzielen", sagte Juan Romera-Wade, Senior Sales Director bei Ampt. "Das heute angekündigte innovative Projekt ist das erste von vielen, auf deren Umsetzung wir uns gemeinsam mit dem Team von iAccess freuen."

iAccess Energy entwickelt derzeit über 40 Projekte mit dieser DC-gekoppelten PV-plus-Speicherlösung von Ampt. Das Unternehmen stellt diese Lösung auch neuen Kunden wie Landbesitzern, Investoren im Bereich erneuerbare Energien und Vermögensbesitzern zur Verfügung.

Beide Unternehmen werden vom 7. bis 9. Mai auf der Intersolar Europe in München vertreten sein. Kontaktieren Sie iAccess Energy oder Ampt, um einen Termin zu vereinbaren. Besuchen Sie Ampt am Stand C5.151.

Über iAccess Energy

iAccess Energy entwickelt, konstruiert, baut und finanziert schlüsselfertige Photovoltaik-Kraftwerke sowie groß angelegte Batteriespeichersysteme in Deutschland, Japan und Frankreich. Mit unserem erfahrenen Team aus Finanzexperten, Ingenieuren und Technikern sowie unserem eigenen Montageteam liefern wir unseren Investoren Best-Practice-Lösungen.

Über Ampt

Ampt liefert innovative Stromumwandlungs- und Kommunikationstechnologie, die zur Senkung der Kosten und Verbesserung der Leistung neuer PV-Anlagen, zum Repowering bestehender Anlagen und zur Ermöglichung kostengünstigerer DC-gekoppelter Speicher eingesetzt wird. Mit Installationen und Erfahrung in Märkten auf der ganzen Welt ist Ampt das führende Unternehmen für Optimierer für Großanlagen. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Collins, Colorado, mit Vertriebs- und Supportstandorten in Nordamerika, Europa, Japan und Australien sowie Vertretungen in Asien und im Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ampt.com und folgen Sie Ampt auf LinkedIn.

