© Foto: Omar Marques - picture alliance / ZUMAPRESS.com

Die Sorge vor neuen Zöllen und einer möglichen wirtschaftlichen Abkühlung hat die Gewinnprognosen der Analysten im April spürbar gedrückt. Wie aus aktuellen Daten von FactSet hervorgeht, haben Marktteilnehmer ihre Schätzungen für das zweite Quartal 2025 so stark nach unten korrigiert wie seit Jahren nicht mehr. Konkret sank die sogenannte Bottom-up-EPS-Schätzung für den S&P 500 - also der mittlere erwartete Gewinn je Aktie aller Indexunternehmen - zwischen dem 31. März und dem 30. April von 65,55 auf 63,96 US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 2,4 Prozent. Im historischen Vergleich ist das deutlich: In den vergangenen fünf Jahren betrug der durchschnittliche Rückgang im ersten Monat …