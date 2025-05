WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat vor seiner Nahost-Reise in der kommenden Woche eine "sehr, sehr große Ankündigung" in Aussicht gestellt. Die Ankündigung werde "sehr positiv" und "so groß wie es nur geht" sein, sagte Trump bei einem Treffen mit dem kanadischen Premier Mark Carney im Weißen Haus. Trump reist in der kommenden Woche nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate.

"Es wird eine der wichtigsten Ankündigungen sein, die seit vielen Jahren zu einem bestimmten Thema gemacht wurden, einem sehr wichtigen Thema." Weitere Details nannte der Republikaner nicht. Die Ankündigung werde entweder am Donnerstag, Freitag oder Montag kommen, sagte er lediglich. Carney scherzte daraufhin: "Ich halte es vor Spannung kaum aus."/nau/DP/he