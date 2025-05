The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.05.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2025ISIN NameAU000000AML5 AEON METALS LTD.AU000000DEG6 DE GREY MINING LTD.CA5359194019 LIONS GATE ENTERT. CL. AES0105091005 CORPFIN C.P.R.II S.EO-,67KYG4066M1078 GRAPHEX GROUP LTD HD -,01LU0251660352 AXA WF-EO SH.DU.BD.ATEOUS67644C1045 OCEAN BIOMED.NEW -,000001