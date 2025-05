Nun hat es also auch den DAX erwischt. Nach mehreren starken Wochen schloss der deutsche Leitindex bei 23.249 Punkten und damit 0,4 Prozent im Minus. Zwischenzeitlich war er sogar unter die 23.000er-Marke gefallen. Grund war die zunächst gescheiterte Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler. Das hatte am Markt für Irritation gesorgt.Erst im zweiten Anlauf kam es zur Bestätigung - ein potenzieller Wegbereiter für milliardenschwere Investitionspakete in Verteidigung, Infrastruktur und Digitalisierung. ...

