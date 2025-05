Codethink hat heute die Veröffentlichung seiner grundlegenden Sicherheitsbewertung für Codethink Trustable Reproducible Linux (CTRL OS) bekannt gegeben. Die Bewertung durch exida validiert die Sicherheitsbegründung von Codethink für den Einsatz von CTRL OS in sicherheitskritischen Systemen und Systemen mit gemischter Kritikalität bis SIL 3 ASIL D und liefert eine unabhängige Bestätigung dafür, dass der Ansatz von Codethink die Anforderungen von IEC 61508 und ISO 26262 erfüllt.

Hiermit erreicht Codethink einen weiteren Meilenstein auf seinem strategischen Weg, eine fundierte, technologieorientierte Methodik für den Einsatz von Open-Source-Software in Systemen zu etablieren, in deren Mittelpunkt Sicherheit, Performance, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit stehen.

"Wir richten den Fokus auf die Entwicklung von Sicherheit und Zuverlässigkeit und jagen nicht nur Zertifikaten für die Einhaltung von Standards hinterher", erklärt Paul Sherwood, Chairman bei Codethink. "Letztlich geht es um Vertrauen. Wie können wir sicher sein, dass Software das tut, was wir erwarten, und wie können wir unseren Abhilfemaßnahmen vertrauen, falls etwas schiefgeht?"

Ursprünglich war die Lösung von Codethink eine Antwort auf die Kundennachfrage nach einer sicheren Linux-Plattform für die Automobilindustrie. Inzwischen reicht sie jedoch über das Betriebssystem hinaus und umfasst auch die Integration kritischer Software-Stacks. Durch die Wiederverwendung ausgereifter Open-Source-Komponenten lassen sich im Vergleich zu proprietärer Software erhebliche Kosten einsparen und die technischen Risiken gegenüber einer kompletten Neuentwicklung von Software signifikant reduzieren.

"Vertrauen ist für moderne Technologien von zentraler Bedeutung, und der Ansatz von Codethink für vertrauenswürdige Software ist wegweisend", so Jonathan Moore, Director, Advanced Systems, exida LLC. "Ihre stringente Methodik des Trustable Software Framework setzt neue Maßstäbe bei der Integration von Sicherheit und Zuverlässigkeit in komplexe, auf Open Source basierende Systeme von Anfang an."

CTRL OS wird im Einklang mit dem Eclipse Trustable Software Framework bereitgestellt. Das Ziel dieser Open-Source-Initiative unter der Führung von Codethink besteht darin, transparente und offene Grundlagen für sicherheitszertifizierte Systeme zu schaffen.

Diese Bewertung zeigt Produktunternehmen, die sicherheitskritische Systeme entwickeln, geeignete Wege auf, um ausgereifte Open-Source-Komponenten wie Linux einzusetzen. Der zielorientierte Ansatz von Codethink sieht vor, dass die Sicherheitsbegründung und die entsprechenden Nachweise parallel zur Software entwickelt und gepflegt werden.

Mit CTRL OS wird deutlich, dass Open Source kein Kompromiss ist, sondern die Basis für die Zukunft sicherheitskritischer Software.

Vertrauen entsteht nicht durch Audits. Wir müssen es aufbauen.

Sind Sie bereit für den sicheren Versand? Beginnen Sie mit Codethink.

Besorgen Sie sich den Bericht zur grundlegenden Sicherheitsbewertung unter https://www.codethink.co.uk/ctrl-os.html.

Branchenreaktionen

"Das sicherheitsgeprüfte Linux von Codethink bietet die Geschwindigkeit und Flexibilität, die für die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge erforderlich sind. Bezogen auf unsere autonome Lkw-Plattform der Stufe 4 bedeutet dies, dass wir schneller entwickeln können und zwar mit der Gewissheit, dass unsere Technologie die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt."

C.J. King, Chief Technology Officer, Torc Robotics, Inc.

"Wir arbeiten seit mehr als einem Jahrzehnt mit Codethink zusammen und nutzen deren Expertise zur Unterstützung der Entwicklung, Erstellung und Veröffentlichung vertrauenswürdiger, hochintegrierter Software für unsere Fahrzeuge, darunter Infotainment, Cockpit, Vernetzung und DevSecOps. JLR setzt die enge Zusammenarbeit mit Codethink fort und treibt die Entwicklung sicherer Linux-Lösungen voran, deren Entwicklungsmethodik die Sicherheit und Zuverlässigkeit gemäß IEC 61508 ISO 26262 für sicherheitskritische und gemischt kritische Systeme gewährleistet. Dies ist ein zentrales Element für die zukünftige Optimierung unserer softwaredefinierten Fahrzeuge."

- David Nesbitt FREng, Director Digital Product Platform, JLR

"Die Unterstützung von Codethink bei der Einführung von Sicherheitsmaßnahmen könnte zu einem der wichtigsten Kapitel meiner beruflichen Laufbahn werden. Es ist sehr befriedigend zu erleben, wie unsere ambitionierte Fragestellung zu einer fundierten, standardbasierten Realität geworden ist."

- Ulrich Kersken, früherer Vice President, Robert Bosch GmbH

"Wir sind mit einer einfachen Frage an Codethink herangetreten: Können wir Open-Source-Software in unseren sicherheitskritischen Systemen einsetzen? Seither hat sich unsere Sichtweise auf Softwarequalität, Transparenz und langfristige Compliance grundlegend verändert. Codethink hat nicht nur unsere Frage beantwortet, was zu tun ist, sondern hat die Antwort gleich umgesetzt. Nun liegt es an der Branche, diese Ergebnisse zu nutzen."

Detlef Zerfowski PhD, Vice President, ETAS GmbH

"Der Erfolg von Codethink ist ein Meilenstein für die Branche. Ihr vertrauenswürdiger Ansatz für Open-Source- und sicherheitskritische Software ist genau das, was führende Zulieferer wie Panasonic Automotive benötigen, da Software für unsere Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir unterstützen diese Ausrichtung uneingeschränkt und freuen uns darauf, diese Maßnahmen bei der Erweiterung unserer Softwarefunktionen in unserem gesamten Portfolio zu verankern."

Mark Thornton, Vice President und General Manager, Panasonic Automotive

"Diese Entwicklung bestätigt die Überzeugung unserer Community, dass Transparenz und Zusammenarbeit selbst strengste Sicherheitsstandards erfüllen und sogar übertreffen können."

Mike Milinkovich, Executive Director der Eclipse Foundation

"Die Arbeit von Codethink beweist, dass vertrauenswürdige Open-Source-Software keine Wunschvorstellung ist, sondern entwickelt, gemessen und nachgewiesen werden kann. Sie liefert ein inspirierendes Beispiel dafür, wie Metriken, Transparenz und Community Stewardship das langfristige Vertrauen in offene Technologien stärken."

Daniel Izquierdo Cortázar, PhD, CEO, Bitergia, und Board-Mitglied, CHAOSS

"Was Codethink erreicht hat, ist nicht weniger als ein Gamechanger. Mit dieser Bewertung wird Linux als zuverlässige Option für unternehmenskritische Systeme bestätigt und der Weg für die Zertifizierung geebnet. Codethink fordert die Platzhirsche heraus."

Dr Richard Windsor PhD CFA, Principal Analyst, Radio Free Mobile

"Unserer Überzeugung nach werden vertrauenswürdige Open-Source-Frameworks den Blick von Branchen und Versicherer auf die Risiken grundlegend verändern. Durch mehr Transparenz und Überprüfbarkeit in der gesamten Software-Lieferkette legen sie das Fundament für digitales Vertrauen und ein robustes Risikomanagement."

Joe Deems, Executive Director, National Risk Retention Association

"Die Anstrengungen von Codethink verdeutlichen eindrucksvoll, dass Open Source in Verbindung mit stringenten technischen Verfahren selbst für die sicherheitskritischsten Anwendungen der Welt einen überragenden Mehrwert bieten kann. Wir bei der Rust Foundation sind stolz darauf, das Safety Critical Rust Consortium und die Weiterentwicklung von Technologien zu unterstützen, die sicher und geschützt sind und auf vertrauenswürdigen Grundlagen aufbauen."

Rebecca Rumbul, Executive Director und CEO, Rust Foundation

Über Codethink

Codethink ist ein weltweit renommierter Anbieter von kritischen, leistungsstarken Softwareprojekten und -lösungen für internationale Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Automobilindustrie, Finanzsektor, Gesundheitswesen und IoT. Codethink hat seinen Hauptsitz in Manchester, Großbritannien, und ist ein Vordenker der Softwarebranche bei der Entwicklung von Konzepten für vertrauenswürdige Software. Ziel des Unternehmens ist es, die Qualität der Softwareentwicklung zu verbessern.

