BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia wird spätestens Anfang 2026 einen neuen Unternehmenschef bekommen. Der Aufsichtsrat habe heute einstimmig entschieden, den jetzigen Vodafone -Finanzchef Luka Mucic zum neuen Vorstandvorsitzenden zu bestellen, teilte der Dax -Konzern am Dienstag nach Börsenschluss überraschend mit. Rolf Buch werde die Leitung des Unternehmens zum Jahresende übergeben. Er werde bis dahin Europas führenden Wohnungskonzern führen und Mucic in seine neue Rolle einführen.

Für das laufende Jahr zeigte sich das Unternehmen weiterhin zuversichtlich und bestätigte die Jahresziele. "Mitten in einem weltweit wirtschaftlich volatilen Umfeld verzeichnet Vonovia einen erfreulichen Jahresauftakt", sagte Vonovia-Chef Buch laut einer Mitteilung. Schon jetzt sehe das Unternehmen, dass seine Strategie, die bis 2028 ein Wachstum des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 30 Prozent vornehmlich aus den Segmenten außerhalb von Wohnen vorsehe, funktioniere.

Vonovia profitiert weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die Miete stieg im ersten Quartal im Schnitt auf 8,15 Euro pro Quadratmeter - das waren 4,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland betrug die durchschnittliche Monatsmiete per Ende Dezember 7,96 Euro pro Quadratmeter.

Aber auch operativ lief es für das Unternehmen etwas besser. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im Quartal dank guter Geschäfte mit Zusatzleistungen im Jahresvergleich um 15,1 Prozent auf knapp 699 Millionen Euro zu. Unter dem Strich wies Vonovia Ende März einen Gewinn von 515 Millionen Euro aus, nach knapp 336 Millionen Euro im Vorjahr. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen./mne/he