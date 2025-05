CorFlow Therapeutics AG (CorFlow) freut sich, die Ernennung von Chris O'Connell zum Chairman des Board of Directors bekannt zu geben. Er tritt damit die Nachfolge von Rick Geoffrion an, der dem Board auch in Zukunft als Director angehören wird. Chris O'Connell ist eine sehr angesehene Führungskraft, Board-Mitglied und Berater in den Bereichen Medizinprodukte, Biowissenschaften und globaler Gesundheitssektor. Seine Karriere bei Medtronic (MDT) begann Chris vor über 21 Jahren, wo er in einer Phase des schnellen Wachstums in verschiedenen Geschäftsbereichen und Funktionen tätig war. Dazu gehörten Führungspositionen in den Geschäftsbereichen Herz-Kreislauf und Diabetes, bevor er Executive Vice President und President der Restorative Therapies Group wurde. Chris war neun Jahre lang Mitglied des Medtronic Executive Committee. Später wurde Chris CEO und President der Waters Corporation (WAT), die er fünf Jahre lang erfolgreich leitete und der er zu einem robusten Geschäfts- und Aktienkurswachstum verhalf. Zurzeit ist er als Independent Director für innovative Wachstumsunternehmen in den Bereichen Medizinprodukte, Biowissenschaften und Diagnostik sowie für mehrere gemeinnützige Organisationen tätig.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250506856445/de/

Chris O'Connell, Chairman, Board of Directors, CorFlow

Paul Mead, CEO von CorFlow, sagte: "Chris bringt in einer für CorFlow entscheidenden Wachstumsphase herausragende strategische und operative Kompetenzen in das Unternehmen ein, von denen wir enorm profitieren werden. Chris weiß aufgrund seiner Erfahrung in Unternehmen und Vorständen sowie aus seiner Tätigkeit auf der Käuferseite bei zahlreichen M&A-Transaktionen genau, wie hoch die Messlatte für Spitzenleistungen in allen Bereichen der Medizintechnik liegt. Im Namen unseres Boards, unserer Aktionäre und unserer Mitarbeiter freue ich mich sehr, ihn in unserem Team willkommen zu heißen."

Paul fügte hinzu: "Ich würde diese Gelegenheit gerne nutzen und Rick Geoffrion für seine persönliche Unterstützung und sein Engagement in den letzten Jahren aufrichtig danken. Ich freue mich, dass er unserem Board in einer unabhängigen Funktion auch in Zukunft erhalten bleibt."

Chris stößt zu einer Zeit zu CorFlow, in der das Unternehmen ehrgeizige Serie-B-Ziele verfolgt, unter anderem zwei parallele klinische Studien, eine FDA-IDE-Studie zur Erlangung der Marktzulassung in den Vereinigten Staaten und eine richtungsweisende randomisierte Therapie-Studie in Europa. Das Ziel von CorFlow ist es, als erstes Unternehmen eine Technologie zur Diagnose und Therapie von Herzinfarktpatienten mit mikrovaskulären Obstruktionen auf den Markt zu bringen, die sich mit einem präzisen System in den bestehenden Arbeitsablauf von interventionellen Kardiologen integrieren lässt. Die Ergebnisse der ersten MOCA-I-Studie des Unternehmens am Menschen wurden auf den kürzlich abgehaltenen wissenschaftlichen Kongressen TCT und EuroPCR vorgestellt. Die präklinischen Ergebnisse wurden auf der Tagung der European Society of Cardiology präsentiert. CorFlow schloss Ende 2024 eine Serie-B-Finanzierungsrunde im Umfang von 44 Millionen Euro mit einem internationalen Venture-Capital-Konsortium ab und hat sich jüngst weiteres Kapital für den Ausbau der klinischen Aktivitäten, Forschung und Entwicklung sowie die Weiterentwicklung seiner Kompetenzen gesichert.

Chris erklärte: "Ich fühle mich geehrt, Teil des CorFlow-Teams zu werden. Zudem ist es für mich eine große Motivation, einen Beitrag zur Deckung eines erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarfs von Patienten mit mikrovaskulären Obstruktionen zu leisten. Mit seiner transformativen Technologie, seinem talentierten CEO und herausragenden Team sowie seiner erfahrenen Investorengruppe ist CorFlow bestens aufgestellt, um bahnbrechende Erfolge zu erzielen. Wir bringen alle erforderlichen Voraussetzungen mit, um etwas Großartiges zu schaffen."

Über CorFlow Therapeutics: CorFlow, mit Hauptsitz in Baar, Schweiz, verfolgt das Ziel, der führende Anbieter für diagnostische und therapeutische Lösungen zur Wiederherstellung eines gesunden mikrovaskulären Blutflusses an allen Stellen des menschlichen Körpers zu werden, wo dies von entscheidender Bedeutung ist. CorFlow arbeitet eng mit Wissenschaftlern der Universität Bern, der ETH Zürich und des Universitätsspitals Zürich zusammen. Im Rahmen einer von der Schweizerischen Innovationsagentur (Innosuisse) geförderten Partnerschaft wird CorFlow weiterhin Anwendungen am Herzen und darüber hinaus erforschen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250506856445/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien und Forschungseinrichtungen

CorFlow Therapeutics AG

hello@corflow.ch