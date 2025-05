Beijing (ots/PRNewswire) -Die Stadt Fuzhou in der südostchinesischen Provinz Fujian hat ihre Bemühungen verstärkt, ein erstklassiges Geschäftsumfeld zu schaffen, und 2024 ganze 687 Investitionsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 303,3 Milliarden Yuan (etwa 42 Milliarden US-Dollar) gesichert.Fuzhou hat seine offenen Plattformen, die durch das chinesisch-indonesische Projekt "Two Countries, Twin Parks" symbolisiert werden, erweitert. Im Rahmen dieses Projekts wurde die Fujian Miaotianhui Food Co., Ltd. zum ersten Importeur frischer indonesischer Kokosnüsse und verschiffte am 12. April erneut Container mit Kokosnüssen nach China. In ähnlicher Weise hat die Saneheld (Fuqing) Food Co. Ltd. in Zusammenarbeit mit der indonesischen Salim Group Fischereistandorte in Indonesien aufgebaut. Die erste Anlage wurde im April 2022 mit einer jährlichen Produktionskapazität von 500.000 Tonnen Meeresfrüchten in Betrieb genommen, während die zweite Anlage im Juni 2025 mit der Testproduktion beginnen soll.Die Anziehungskraft der Stadt für ausländische Investitionen hat zu bedeutenden Ergebnissen geführt. 2024 wurden in der Stadt 725 neue, mit ausländischem Kapital finanzierte Unternehmen gegründet, was einem Anstieg von 23,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.In der Zwischenzeit hat Fuzhou die Unterstützung für Unternehmen durch gezielte Vorschriften, reaktionsschnelle Behördendienste, eine konsolidierte wirtschaftsfreundliche Politik und reibungslose Kommunikationskanäle zwischen Regierung und Unternehmen verstärkt. Dieses Ökosystem beschleunigte den Start der 3,25-Milliarden-Yuan-Autoglas-Exportbasis der Fuyao-Gruppe, die in nur zwei Monaten von der Vertragsunterzeichnung zum Baubeginn überging. Ein leitender Angestellter der Fuyao Group wies darauf hin, dass das Unternehmen Fuzhou nicht nur wegen seiner Standortvorteile, sondern auch wegen seiner Problemlösungseffizienz und seines geschäftsfreundlichen Klimas gewählt hat.Die institutionelle Innovation ist nach wie vor von zentraler Bedeutung für die Verbesserung des Geschäftsumfelds in Fuzhou. Die Stadt hat Pionierarbeit geleistet mit Reformen, die sich wiederholen lassen, wie z. B. das Modell des "One-Stop Government Service", das Verwaltungsverfahren, Schriftverkehr, Bearbeitungszeiten und persönliche Anwesenheit bei der Erledigung von Geschäftsangelegenheiten reduziert. Dieser Ansatz wurde landesweit als Benchmark für die Optimierung des Geschäftsumfelds gefördert.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/345484.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2680297/pic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-se-die-chinesische-stadt-fuzhou-bemuht-sich-um-die-schaffung-eines-geschaftsumfelds-von-weltrang-302447645.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6027522