Lineage schließt die Übernahme von Permanor AS ab und stärkt damit seine Kühlhaus- und Logistikkapazitäten in Norwegen und der gesamten skandinavischen Region.

Die Betriebe und Immobilien in Haugesund sowie die Betriebe in Brumunddal werden die Fähigkeit von Lineage verbessern, die Fleisch- und Lebensmittelindustrie in Skandinavien zu bedienen, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz liegt.

Lineage, Inc. (NASDAQ: LINE) ("Lineage"), der weltweit größte globale REIT für temperaturgeregelte Lagerhäuser, gab heute bekannt, dass er die Übernahme von Permanor AS, einem führenden Anbieter von Kühlhaus- und Logistiklösungen in Norwegen, abgeschlossen hat. Die Übernahme umfasst die Geschäftsbereiche und Immobilien von Permanor AS in Haugesund und Brumunddal und stärkt damit die Präsenz von Lineage auf dem nordischen Markt und verbessert seine Fähigkeit, die wachsende Lebensmittelversorgungskette in der Region zu bedienen.

Permanor AS ist auf Gefrier-, Auftau-, Lager- und Logistikdienstleistungen spezialisiert und bedient vor allem die fleischverarbeitende Industrie, aber auch Backwaren und andere Lebensmittel. Der Standort Haugesund, der ursprünglich 2009 erbaut und 2018 erweitert wurde, liegt strategisch günstig in der Nähe der wichtigen Häfen von Stavanger, Haugesund und Bergen und ermöglicht eine effiziente Distribution. Der Standort Brumunddal, nur eine Stunde nördlich von Oslo gelegen, ist ein wichtiger Knotenpunkt für die norwegische Lebensmittellogistik.

Die Übernahme steht im Einklang mit dem Engagement von Lineage für verantwortungsbewusstes Handeln, Effizienz und Innovation im Bereich der Kühllagerung. Das Werk von Permanor in Haugesund hat in den letzten Jahren über 880 Solarmodule installiert und damit seine Bemühungen um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit verstärkt. Beide Standorte umfassen eine Fläche von über 10.000 Quadratmetern und bieten rund 24.500 Palettenstellplätze, um die wachsende Nachfrage zu bedienen.

"Das Know-how und die strategisch günstigen Standorte von Permanor AS passen perfekt zu Lineage, da wir unsere Präsenz in Norwegen und der gesamten nordischen Region weiter ausbauen wollen", sagte Sean Vanderelzen, President Europe bei Lineage. "Mit dieser Akquisition können wir unseren Kunden noch bessere End-to-End-Kühlkettenlösungen bieten und gleichzeitig unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln und operative Exzellenz weiter stärken. Wir freuen uns sehr, Hege Skogland Mokleiv, CEO von Permanor, und Dagfinn Mokleiv, Technical Manager von Permanor, in der Lineage-Familie willkommen zu heißen. Sie bringen eine gemeinsame Leidenschaft für Innovation, Verantwortung und Exzellenz mit, die perfekt zu unserer Kultur passt."

Hege Skogland Mokleiv, CEO von Permanor, fügte hinzu: "Wir freuen uns, Teil einer größeren Familie zu werden, einer Familie, in der alle zusammenarbeiten, um unsere Branche besser, effizienter, nachhaltiger und flexibler zu machen, um den Kundenbedürfnissen und sich ändernden Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Das haben wir bei Lineage gefunden. Wir schätzen die Vision des Unternehmens für die Branche und freuen uns, in die Familie aufgenommen zu werden."

Diese Übernahme stärkt die Präsenz von Lineage in Europa weiter und spiegelt das anhaltende Fokus auf strategisches Wachstum durch Akquisitionen wider, selbst in einem schwierigen Marktumfeld, und festigt damit seine Position als weltweit führender Anbieter von temperaturkontrollierter Logistik.

Lineage arbeitete eng mit Seven Lakes Partners zusammen, die als Finanzberater für den Kaufprozess fungierten.

Über Lineage

Lineage, Inc. (NASDAQ: LINE) ist der weltweit größte globale REIT für temperaturkontrollierte Lagerhäuser mit einem Netzwerk von über 485 strategisch gelegenen Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von ca. 86 Millionen Quadratfuß (ca. 7,9 Millionen Quadratmeter) und einer Kapazität von ca. 3,1 Milliarden Kubikfuß in Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Lineage kombiniert End-to-End-Lösungen für die Lieferkette mit modernster Technologie und arbeitet mit einigen der weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen, um die Effizienz der Distribution zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Abfall in der Lieferkette zu minimieren und vor allem die Welt zu ernähren. Erfahren Sie mehr unter onelineage.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung betrachtet werden. Lineage beabsichtigt, dass alle diese zukunftsgerichteten Aussagen unter die geltenden Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Gesetzen fallen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen daran zu erkennen, dass Lineage zukunftsgerichtete Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "schätzen", "überzeugt sein", "weiterhin", "anstreben", "Ziel", "Strategie", "Plan", "Fokus", "Priorität", "sollte", "könnte", "potenziell", "möglich", "vorwärts blicken", "optimistisch" oder ähnliche Begriffe verwendet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Solche Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich bekannter und unbekannter Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher sind solche Aussagen nicht als Garantie für die Leistung von Lineage in zukünftigen Zeiträumen gedacht. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Lineage keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250506299539/de/

Contacts:

Medienkontakt

Lineage

Carola Toledo

+34 661103239

ctoledo@onelineage.com

MWW

Kareena Garg

+44 7946638642

kgarg@mww.com