Planet Labs Germany GmbH, ein führender Anbieter von täglichen Daten und Erkenntnissen über die Erde, gab heute bekannt, dass das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) und die Bundesanstalt für Kartografie und Geodäsie (BKG) einen Vertrag mit Planet über einen siebenstelligen Betrag mit einer Laufzeit von einem Jahr und einer Verlängerungsoption um zwei weitere Jahre unterzeichnet haben.

Der Vertrag umfasst einen Festpreis für alle Datenprodukte von Planet für Deutschland, einschließlich Erkenntnissen aus Planetary Variables, Wasserüberwachungsdiensten von Planet-Partner EOMAP und Zugang zur Insights-Plattform von Planet. Diese Daten werden für eine Vielzahl von Anwendungsfällen genutzt, darunter die Überwachung von Wasser, Wäldern, Landwirtschaft, sozioökonomischen Faktoren und Landnutzung, und sie werden bundesweite Überwachungskampagnen und Umweltbewertungen unterstützen.

"Die Topografie Deutschlands ist unglaublich vielfältig und umfasst landwirtschaftliche Flächen, Wälder, Flüsse und Berge. Daher sind die umfassenden Überwachungsfunktionen von Planet für das Verständnis der täglichen Veränderungen von unschätzbarem Wert", erklärte Martin Polak, Geschäftsführer von Planet Labs Germany GmbH. "BKG hat diese Chance erkannt und seitdem den Wert zentralisierter EO-Daten für die Unterstützung von Initiativen verschiedener Bundesbehörden unter Beweis gestellt."

Seit Beginn der Partnerschaft im November 2021 haben Mitarbeiter aller Bundesbehörden direkten Zugriff auf die Erkenntnisse von Planet, wodurch sie Arbeitsabläufe optimieren und Kosten senken können. Die Nutzer sind alle Einrichtungen der deutschen Bundesregierung und ausgewählte Einrichtungen der Bundesländer.

"Die nahezu täglich verfügbaren Daten von Planet sind von entscheidender Bedeutung für die Ministerien der deutschen Bundesregierung, darunter das Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft", erklärte Julia Kluge, Abteilungsleiterin des Bundesdienstes für Fernerkundung beim BKG. "Durch die Zentralisierung dieser Daten in einer einzigen Einrichtung profitieren alle Bundesbehörden von den Erkenntnissen, die sie für ihre individuellen Projekte nutzen können. Dies ist eine Erfolgsgeschichte, die die gemeinsame Nutzung von Ressourcen verbessert, Kosten senkt und sicherstellt, dass alle Behörden Zugang zu wichtigen täglichen Erkenntnissen über unseren sich verändernden Planeten haben.

Deutschland bleibt für Planet ein wichtiger Markt, und der europäische Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Diese Erweiterung setzt das Wachstum von Planet im öffentlichen und privaten Sektor in Deutschland fort und unterstreicht die Bedeutung von Weltraumdaten für Entscheidungen in Behörden und Unternehmen.

Über Planet

Die Planet Labs Germany GmbH ist Teil der Planet-Gruppe und hat ihren Sitz in der europäischen Zentrale von Planet in Berlin. Planet Labs PBC (NYSE: PL) ist die Muttergesellschaft der Planet-Gruppe mit Hauptsitz in San Francisco, USA. Planet ist ein führender Anbieter von globalen, täglichen Satellitenbildern und Geodatenlösungen. Planet verfolgt die Mission, die Welt jeden Tag abzubilden und Veränderungen sichtbar, zugänglich und umsetzbar zu machen. Planet wurde 2010 von drei NASA-Wissenschaftlern gegründet und entwickelt, baut und betreibt die größte Flotte von Bildsatelliten zur Erdbeobachtung. Planet liefert geschäftskritische Daten, erweiterte Einblicke und Softwarelösungen für rund 1.000 Kunden, darunter weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Nachrichtendienste, Bildung und Finanzen sowie Regierungsbehörden. Damit können Nutzer auf einfache und effektive Weise einen einzigartigen Mehrwert aus Satellitenbildern generieren. Planet Labs PBC ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die an der New Yorker Börse unter dem Kürzel PL notiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.planet.com. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) oder schauen Sie sich die HBO-Serie "Wild Wild Space" an.

