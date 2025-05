Durch die Übernahme erhalten Händler weltweit leistungsstarke Tools zur Steigerung des Ladenverkaufs und der Rentabilität in den betriebenen Kanälen

DoorDash verkündet Übernahme von SevenRooms zur Stärkung seiner Handelsplattform durch Omnichannel-Tools für Restaurants und Hospitality-Unternehmen.

Durch die Integration der erstklassigen CRM-Tools und Tools zur Verbesserung des Gasterlebnisses von SevenRooms in die Handelsplattform von DoorDash können Händler ihre Ladenverkäufe steigern, die Kundenbeziehungen stärken und die Rentabilität erhöhen.

SevenRooms wird weiterhin Restaurants und Hospitality-Betreibern dabei helfen, ein außergewöhnliches Gasterlebnis zu bieten, und profitiert zudem von der Größe, den Ressourcen und der globalen Reichweite von DoorDash.

DoorDash (NASDAQ: DASH), eine führende globale Plattform für den lokalen Handel, gab heute bekannt, dass eine Vereinbarung zur Übernahme von SevenRooms, einem Softwareunternehmen und weltweit führenden Anbieter von Hospitality-Technologie mit Sitz in New York City, erzielt wurde. Dieser Schritt bedeutet eine deutliche Expansion der Handelsplattformfunktionen von DoorDash und gibt Händlern weltweit neue Tools an die Hand, um Laden- und Versandverkäufe zu steigern, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen und die Rentabilität zu erhöhen. Der Abschluss der Übernahme wird im zweiten Halbjahr 2025 erwartet und hängt von den üblichen Abschlussbedingungen und den regulatorische Genehmigungen ab.

"Wir stärken die DoorDash-Handelsplattform, um Händlern dabei zu helfen, ihre Kunden auf allen Kanälen zu bedienen", sagte Parisa Sadrzadeh, Vice President, Strategy and Operations bei DoorDash. "Mit SevenRooms können wir lokalen Unternehmen auf der ganzen Welt neue Methoden bieten, mehr Gäste ins Haus zu holen, direkte Beziehungen zu Kunden aufzubauen und zu stärken, erstklassiges CRM zu nutzen und durch intelligenteres Marketing die Rentabilität zu fördern."

SevenRooms, das 2011 von Joel Montaniel, Allison Page und Kinesh Patel gegründet wurde, liefert erstklassige Tools für Marketing, Betrieb und Gasterlebnis, die in das branchenführende CRM des Unternehmens integriert sind. Sie helfen Restaurants, Hotels und Hospitality-Unternehmen dabei, die Beziehungen zu Gästen zu vertiefen, den Betrieb zu optimieren und das Umsatzwachstum zu fördern. Die Kombination aus Größe, Reichweite und nachweislichen Erfolgen von DoorDash im Bereich der digitalen Innovation und den Ladenfunktionen von SevenRooms wird die Fähigkeit von Händlern verbessern, Wachstum in eigenen Kanälen und Kanälen Dritter zu fördern.

"Wir haben SevenRooms gegründet, um Hospitality-Betreibern zu helfen, ihre Gäste zu verstehen, ihr Geschäft voranzubringen und dadurch eine nachhaltigere Zukunft zu ermöglichen", sagte Joel Montaniel, Mitgründer und CEO von SevenRooms. "Wir sind der Meinung, dass Restaurants die Schmiede lokaler Gemeinschaften sind. Wir haben uns schon immer darauf konzentriert, ihnen bei jedem Gastkontakt zum Wachstum zu verhelfen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sich ihre Gäste wie zu Hause fühlen. Für uns steht der Betreiber im Mittelpunkt, und wir freuen uns auf dieses neue Kapitel mit DoorDash, das mehr Innovation, einen direkten Kanal zu einem Netzwerk aus Millionen von DoorDash-Verbrauchern, stärker personalisierte Gastbeziehungen und außergewöhnliche Erfahrungen bietet, die dafür sorgen, dass Gäste treu wiederkommen. Gemeinsam statten wir Restaurants mit den Tools aus, mit denen sie das Gasterlebnis in die Hand nehmen, ihren Kundenstamm erweitern und in einer Omnichannel-Welt erfolgreich sein können, und zwar innerhalb und außerhalb der eigenen vier Wände."

Als Teil von DoorDash erhält SevenRooms Zugang zu erweiterten Ressourcen und globaler Reichweite, was eine schnellere Innovation ermöglicht und den Wert für mehr Händler steigert. Gemeinsam werden DoorDash und SevenRooms die Unterstützung eines offenen, partnerfreundlichen Ökosystems fortsetzen.

Die Vereinbarung spiegelt die allgemeine Aufgabe von DoorDash wieder, lokale Unternehmen und stärkere Beziehungen zwischen Verbrauchern und ihren Lieblingsplätzen zu fördern egal ob sie ausgehen, Essen bestellen oder digital mit dem Händler kommunizieren.

William Blair fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater und Goodwin Procter LLP als Rechtsberater für SevenRooms. A&O Shearman fungierte als Rechtsberater für DoorDash.

Über DoorDash

DoorDash (NASDAQ: DASH) ist eine der weltweit führenden Plattformen für den lokalen Handel, die Unternehmen jeder Größe dabei hilft, zu wachsen und zu innovieren, Verbraucher mit Händlern in ihrer Nachbarschaft verbindet und Menschen schnelle und flexible Einkommensmöglichkeiten bietet. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 ist DoorDash in mehr als 30 Länder expandiert und gestaltet anhand von Technologie und Logistik die Zukunft des Handels. Über seinen Marketplace und seine Handelsplattform fördert DoorDash die wirtschaftliche Vitalität in Regionen auf der ganzen Welt.

Über SevenRooms

SevenRooms ist eine Plattform für CRM, Marketing und Betrieb, die Restaurants im Gastgewerbe zum Erfolg verhilft. Die All-in-One-Plattform hilft Restaurants dabei, den Umsatz zu steigern, Gäste zu begeistern und zu binden von edlen Restaurants mit Michelin-Stern bis hin zum örtlichen Lieblingsrestaurant. Die volle Produktsuite umfasst Reservierungen, Wartelisten- und Tischverwaltung, Erfassung von Bewertungen, Umsatzmanagement, Empfehlungen, E-Mail- und Textmarketing sowie Marketingautomatisierung. SevenRooms wurde 2011 gegründet und zählt weltweit mehr als 13.000 Restaurants, F&B in Hotels, Nachtclubs und Vergnügungsorte, darunter Marriott International, MGM Resorts International, Mandarin Oriental Hotel Group, Wynn Resorts, Jumeirah Group, Hard Rock Hotels Resorts, Atlantis Resorts, Dorchester Collection, Rosewood Hotel Group, Wolfgang Puck, Michael Mina, Union Square Hospitality Group, Australian Venue Co., Merivale, Harrods, Fortnum Mason, JKS Restaurants, The Madera Group, NoHo Hospitality, Nobu Restaurants, Black Sheep Restaurant Group, The Wolseley Hospitality Group, Dishoom, Groot Hospitality und Live Nation.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "kann", "bezwecken", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "versuchen", "antizipieren", "könnte", "würde", "beabsichtigen", "anstreben", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten und die in dieser Pressemitteilung beschriebene beabsichtigte Transaktion ("Transaktion") betreffen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem (i) Erwartungen hinsichtlich des zeitlichen Rahmens, des Abschlusses und des erwarteten Nutzens der beabsichtigten Transaktion, (ii) Pläne, Ziele und Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Operationen, Stakeholder und die Märkte oder Geschäftsbereiche, in denen wir tätig sind, und (iii) die erwartete Wirkung der beabsichtigten Transaktion. Unsere diesbezüglichen Erwartungen und Überzeugungen treten möglicherweise nicht ein und die tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken und Ungewissheiten im Hinblick auf: die Transaktion, einschließlich des Ausbleibens des Erhalts oder Verspätungen beim Erhalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen; das Ausbleiben der rechtzeitigen Erfüllung oder die Nichterfüllung einer der Abschlussbedingungen der beabsichtigten Transaktion und die mit dem ausbleibenden Abschluss verbundenen Kosten und Ausgaben; die Kosten, Ausgaben oder Schwierigkeiten im Hinblick auf die Transaktion, einschließlich der Integration des relevanten Geschäfts; das Ausbleiben des erwarteten Nutzens der Transaktion innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder generell; die mögliche Auswirkung der Verkündigung, Anhängigkeit oder Durchführung der Transaktion auf Beziehungen mit Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten oder behördlichen Maßnahmen; die Unfähigkeit, wichtiges Personal zu halten; Änderungen der für uns geltenden Rechtsvorschriften oder der gesetzlichen Bestimmungen; und wirtschaftliche, finanzielle, soziale oder politische Bedingungen, die sich negativ auf uns oder die Transaktion auswirken könnten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen außerdem anderen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen, unter anderem denen, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben sind, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und unserer Quartalsberichte auf Formular 10-Q. Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Informationen, die DoorDash zu dem Zeitpunkt der Pressemitteilung vorliegen, sowie Annahmen und Überzeugungen zu diesem Zeitpunkt, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

