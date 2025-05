Die Handelsbeziehungen zu den USA, die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen, die Automobilindustrie und globale Handelspartnerschaften mit Schwellenländern sind die wichtigsten Themen der vierten Auflage der internationalen Konferenz "Visegrad 4 Business", die am 10. Juni 2025 in Bratislava ausgerichtet wird. Die Konferenz wird traditionsgemäß von vier Wirtschaftsverbänden aus den Visegrad-Staaten unter der Leitung des Council of Slovak Exporters organisiert. Neben Vertretern von Unternehmen und Branchenführern wird die Veranstaltung auch von Repräsentanten der V4-Regierungen besucht. Maroš Šefcovic, EU-Kommissar für Handel und Wirtschaftssicherheit, hat seine Teilnahme ebenfalls bestätigt.

"Mit der Ausrichtung der Visegrad 4 Business-Konferenz in diesem Jahr reagieren wir auf die dynamischen Veränderungen im internationalen Handel. Dies wird nicht nur durch die Themen der Veranstaltung deutlich, sondern auch durch das große Interesse und die aktive Beteiligung der heimischen Industrie und unserer Partner aus dem Ausland. Durch die Erörterung der drängendsten Wirtschaftsthemen werden wir versuchen, die Forderungen der Wirtschaft an den öffentlichen Sektor zu bündeln, um positive Veränderungen und eine wirtschaftsfreundliche Politik anzustoßen", erklärt Lukáš Parízek, Gründer der Konferenz.

Dieses wichtige regionale Wirtschaftsforum wurde in den letzten Jahren sehr erfolgreich in Bratislava, Prag und Budapest organisiert und zog fast tausend Gäste aus dem privaten und öffentlichen Sektor an, darunter auch diplomatische Vertretungen. Experten aus verschiedenen Bereichen diskutierten Themen wie die Erholung nach der Pandemie, Energiesicherheit, Logistik und Konnektivität, den Wiederaufbau der Ukraine, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz, die Raumfahrtindustrie und Herausforderungen für Familienunternehmen. Im Zuge der Suche nach gemeinsamen Lösungen in offenen und informellen Diskussionen erhalten Unternehmer aus der V4-Region nicht nur die Gelegenheit, sich zu präsentieren, sondern finden auch neue Geschäftspartner, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Nachbarländern zu fördern.

Seit 2022 wird die Visegrad 4 Business-Konferenz gemeinsam von vier Wirtschaftsverbänden aus der V4-Region organisiert: Council of Slovak Exporters, Tschechischer Verband der Exporteure, Ungarischer Wirtschaftsverband MAPI Klub und das Polish Economic Forum. Die Konferenz wird mit Unterstützung des International Visegrad Fund, einzelner V4-Regierungen und privater Sponsoren veranstaltet.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.visegrad4business.eu.

Über den Council of Slovak Exporters

Der Council of Slovak Exporters wurde 2020 als Antwort auf die Folgen der COVID-19-Pandemie für lokale Unternehmen gegründet. Mit mehr als 130 unterstützenden Unternehmen verbindet diese Geschäftsplattform Exporteure und fördert den Dialog mit staatlichen Institutionen, internationalen Organisationen und Finanzinstituten. Der Rat setzt sich öffentlich für slowakische Exporteure ein, bietet Unterstützung beim Export, veranstaltet Networking-Events und bringt wichtige Akteure des internationalen Handels zusammen. Die Organisation wurde mit der BRONZE-Zertifizierung der "European Cluster Excellence Initiative" ausgezeichnet und ist auf europäischer Ebene tätig.

