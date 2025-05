Mit konfigurierbaren, KI-unterstützten Workflows arbeiten Menschen und KI besser zusammen und setzen unternehmensweit Maßstäbe für Best Practices

Asana (NYSE:ASAN) (LTSE:ASAN), die führende Plattform für Work Management für die Koordination von Mensch und KI, hat heute Smart Workflow Gallery vorgestellt. Dies ist eine Suite von vorgefertigten, KI-unterstützten Workflows, durch die Unternehmen KI in alltägliche Workflows einbetten können, um Mitarbeiter produktiver zu machen. Basierend auf Best Practices hunderter globaler Unternehmen bieten die Smart Workflows einen Blueprint für die effektive Koordination von Mensch und KI in den Bereichen Marketing, IT und Operations.

Die Smart Workflow Gallery ist eine strategische Ergänzung von Asana's AI Studio, ein No-Code-Builder, mit dem Teams KI-Workflows erstellen und bereitstellen können, um Prozesse funktionsübergreifend zu koordinieren. Nun können Kunden entscheiden, ob sie von Anfang an neu erstellen oder einen vorgefertigten Workflow wählen und sofort mit KI beginnen. Zum Beispiel könnte ein kreatives Team in Minuten einen KI-unterstützten Workflow aus der Galerie bereitstellen, um neue Arbeitsanforderungen zu bearbeiten, Briefs auf Vollständigkeit zu überprüfen und fehlende Informationen hinzuzufügen, Blockaden und sich überschneidende Aufgaben anzuzeigen oder Aufgaben zu priorisieren. So werden Menschen von mühsamen Aufgaben entlastet und gleichzeitig wird die Übersicht und die Kontrolle über die KI bewahrt und der Workflow kann jederzeit neu konfiguriert werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Agenten werden Smart Workflows auf der Grundlage von Asana's Datenmodell Work Graph erstellt, das die gesamte Historie aller Arbeiten im Unternehmen aufzeichnet wer was wann wie und warum tut. So wird sichergestellt, dass Asana AI präzise auf den Kontext eingeht und klare Einschränkungen für den Zugriff auf Daten, Aktionen und Art der Durchführung eingehalten werden. Die künstliche Intelligenz kann sogar auf Daten von externen Systemen zugreifen und Aktionen auslösen dank Asana's weitläufiger Integration.

Gemäß Recherchen von Asana Work Innovation Lab nutzen mehr als zwei Drittel der Unternehmen KI nur eingeschränkt auf einige Prozesse und mehr als die Hälfte der Wissensarbeiter verschwenden ihre Zeit mit Arbeiten ohne hohen Wert. Dagegen verzeichnen Unternehmen, die KI in ihre Workflows einbetten und möglichst vielen Mitarbeitern zugänglich machen, mit einer um 43 höheren Wahrscheinlichkeit eine Umsatzsteigerung und mit einer um 40 höheren Wahrscheinlichkeit wächst die Produktivität der Mitarbeiter.

"KI hat immenses Potenzial, die Produktivität von Mitarbeitern deutlich zu steigern, aber es fällt den meisten Unternehmen schwer, KI weitflächig im Unternehmen zu implementieren," sagte Dustin Moskovitz, CEO und Mitgründer von Asana. "Unternehmen überlassen es häufig allein Mitarbeitern, KI anzuwenden, ohne eine klare Vorgabe für den Erfolg. Indem KI in planbare Workflows eingebettet wird mit klar definierten Funktionen und Kontrollen, wird eine effektive Koordination zwischen Mensch und KI ermöglicht. So werden kleine Teams zum Powerhouse mit Fähigkeiten viel größerer Unternehmen."

Die Smart Workflow Gallery und vorgefertigte Workflows werden phasenweise von Mai bis Juli 2025 eingeführt. Zuerst werden Workflows für die IT (Neueinstellungen und Onboarding, Ticketing, Agile Planung), Marketing (Kalender für Veröffentlichungen, Kampagnenmanagement, Anforderungen an Creatives) und Operationen (Strategische Planung, Work Intake, Management von Zielvorhaben) angeboten. Diese werden weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst.

Viessmann Group, mit einem Umsatz von €4 Milliarden führend im Bereich Heizen und erneuerbare Energiesysteme und mit 13.000 Mitarbeitern in 74 Ländern aktiv, nutzt Asana für die Koordinierung von komplexen globalen Projekten und die Transformation der digitalen Operationen. "Asana's neue KI-Lösungen transformieren Teams durch eine nahtlose Integration in die tägliche Arbeit. Diese Einbettung erhöht die Produktivität, optimiert die Koordination, hilft bei der Priorisierung und steigert die Bedeutung der IT für das Gesamtunternehmen," meinte Alexander Pöllmann, Director IT Digital, Viessmann.

"Unternehmen, die Erfolg mit KI haben, sind diejenigen, denen es gelingt, die KI und Mitarbeiter ins Gleichgewicht zu bringen," sagte Nancy Gohring, Senior Research Director, AI bei IDC. "Um diese Strategie zu unterstützen, benötigen Organisationen Tools, die den Kontext ihres Geschäfts verstehen und die Komplexität, die oft mit künstlicher Intelligenz einhergehen, verringern. Wenn Unternehmen KI als natürliche Ergänzung der Arbeitsweise ihrer Teams bereitstellen, wird die Produktivität steigen und der Erfolg wächst."

Mehr Informationen über Asana's Smart Workflow Gallery finden Sie unter asana.com/ai

Asana ist die führende Plattform für Work Management für die Koordination von Mensch und KI. Mehr als 169.000 Kunden wie Accenture, Amazon, Anthropic, Morningstar, und Suzuki vertrauen auf Asana, um Teams aufeinander abzustimmen und mehr Wirkung im Gesamtunternehmen zu erzielen. Seien es strategisches Management, funktionsübergreifende Projekte oder unternehmensweite Zielvorhaben Asana hilft bei der Bewältigung von Komplexitäten. Pläne werden dank KI zu Aktionen und Teams finden ständig Unterstützung.

