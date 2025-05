Beste Krypto-Presales im Mai 2025

Einige der besten Krypto-Presales haben die Investoren während des Aufschwungs zuletzt vermehrt in ihre Portfolios aufgenommen. Welche zu den Beliebtesten zählen, erfahren Sie jetzt hier.

Beste Krypto-Presales Platz 1: BTC Bull Token

Auf dem Markt der Bitcoin-Alternativen ist nun der neue BTC Bull Token erschienen. Dieser stellt einen an den Bitcoin-Preis gebundenen Memecoin dar, welcher auf diese Weise eine höhere Sicherheit erlangen kann. Gleichzeitig startet er mit einer wesentlich geringeren Marktkapitalisierung, was somit das typische Explosionspotenzial ermöglicht. Außerdem bietet er mehrere Belohnungsmechanismen, welche in dieser Anzahl einzigartig sind.

Für eine möglichst langfristige Zukunft beinhaltet er erstmalig echte Bitcoin-AirDrops, die bei neuen BTC-Rekorden in Abständen von 50.000 USD und das erste Mal bei 150.000 USD emittiert werden. Sollte das Konzept aufgehen und er zusammen mit Bitcoin steigen, so nimmt auch tendenziell die Höhe der BTC-Belohnungen zu. Dies würde wiederum die Attraktivität des eigenen Coins steigern und somit möglicherweise zu parabolisch steigenden Kursen führen.

Unterstützt wird der eigene $BTCBULL-Coin zudem durch ein Burning-Verfahren, welches für den Kurs wie ein Turbo fungieren kann. Schließlich nehmen Trader solche Ereignisse zudem als Handelssignale, um von dem treibenden Effekt der Angebotsverknappung zu profitieren. Dieser Mechanismus wird ab einem Bitcoin-Preis von 125.000 USD gestartet und dann ebenfalls wie die Bitcoin-Belohnungen alle weiteren 50.000 USD wiederholt.

Zusätzliche Gewinne lassen sich über das Staking erzielen, was diesen Coin ebenfalls von BTC unterscheidet. Schließlich werden dabei keinerlei Bedingungen, außer die Deponierung der $BTCBULL in dem Staking-Pool gestellt. Dafür erhalten die Teilnehmer dann ein passives Einkommen in Höhe von 77 % pro Jahr. Dies kann zudem dazu überzeugen, dass sie ihre Coins für die Zusatzrendite längerfristig halten und der Verkaufsdruck reduziert wird.

Der Vorverkauf von BTC Bull Token zählt bisher schon mehr als 5,37 Mio. USD, wobei es insgesamt 21 Mrd. Coins gibt. Erhältlich sind diese noch für 0,0025 USD. Die nächste Vorverkaufsrunde wird jedoch schon in weniger als drei Tagen eingeleitet, womit eine weitere Preiserhöhung durchgeführt wird. Dennoch könnten einige Skeptiker nun den nicht genutzten Presale bereuen, ähnlich wie es bei vielen zu Anfang bei Bitcoin der Fall war.

Jetzt in BTC Bull Token investieren!

Beste Krypto-Presales Platz 2: SUBBD

Die Erde bewegt sich zunehmend ins Zeitalter der Roboter und künstlichen Intelligenzen, was zwar viele Berufsfelder vernichtet, ebenso aber auch neue schafft. Einen solchen spannenden Wachstumsmarkt beobachtet man derzeit in der Kreativwirtschaft, wobei Kreativität auch die Schwachstelle der KIs sein soll. Während immer mehr traditionelle Berufsfelder verschwinden, nehmen das Bedürfnis nach Bildung und Unterhaltung zu.

Allerdings werden viele Content-Ersteller bisher noch von der Komplexität und den hohen Gebühren von der vollen Entfaltung ihres Potenzials abgehalten. Dieser Umstand soll sich jetzt jedoch mit den ersten KI-Agenten für diese Branche von SUBBD lösen lassen, welche eine Kostenersparnis von bis zu 80 % versprechen. Dabei übernehmen sie Aufgaben wie unter anderem Inhaltsbearbeitungen, Chatverwaltung und Monetarisierung.

Aber auch die Fans sollen von SUBBD mithilfe der Blockchain-Technologie auf ihre Kosten kommen. So werden neuartige Anreize und Unterhaltungen ermöglicht, welche auf anderen Plattformen bisher nicht geboten werden. Ebenso gibt es innovative Loyalitätssystem sowie schnelle, günstige und sichere Zahlungen. Von diesem Umstand profitieren auch die Künstler, dessen Auszahlungen bei anderen nicht selten Probleme verursachen.

SUBBD kombiniert den Wachstumsmarkt mit künstlichen Intelligenzen und Web3, welche für die Content-Ersteller und Fans einzigartige sowie überzeugende Vorteile bieten. Aber auch das hohe Einsparungspotenzial sowie die über 2.000 Influencer mit ihren mehr als 250 Mio. Anhänger können dem schnellen Erfolg beitragen. Dabei werden von ihnen schon jetzt regelmäßige Events veranstaltet.

Dennoch befindet sich SUBBD weiterhin am Beginn eines der besten Presales, wobei bisher schon 336.279 USD eingenommen wurden. Die Anleger werden ebenfalls von den schrittweisen Preiserhöhungen und der Staking-Rendite von 20 % getrieben, welche bei diesem Projekt fix ist. Für weniger als drei Tage sind die auf 1 Mrd. limitierten $SUBBD-Coins für den aktuellen Preis von 0,05535 USD käuflich.

Jetzt in SUBBD investieren!

Beste Krypto-Presales Platz 3: Mind of Pepe

Der aufgrund des Booms überschwemmte Markt der KI-Agenten-Coins wird nun durch Mind of Pepe bereichert, welcher sich aufgrund seines Nutzens von der grauen Masse der Projekte mit lediglich ambitionierten Roadmaps unterscheidet. Stattdessen handelt es sich bei diesem um ein Projekt mit echten Entwicklungen, welche schon am 10. Mai für die Tokeninhaber zugänglich sind. Daher hat das FOMO zuletzt sogar nochmal zugenommen.

Denn viele Anleger wollen sich die günstigen Preise zu Beginn des Presales sich. Schließlich wird der native $MIND-Coin für die verschiedenen KI-Dienste benötigt. Zu diesen zählt unter anderem die Analyse- und Prognose-Funktion, die live mit den umfangreichen Datenbanken des Krypto-Marktes versorgt wird. Aufgrund der Berücksichtigung unterschiedlichster Faktoren soll sich der Dienst durch eine hohe Geschwindigkeit und Trefferquote auszeichnen.

Im Unterschied zu den klassischen Trading-Tools wurde der KI-Agent jedoch mit einer eigenen Persönlichkeit versehen und kann sich über die Zeit weiterentwickeln. Außerdem lassen sich über ein Dashboard die wichtigsten Entwicklungen des Krypto-Marktes verfolgen. Mithilfe des KI-Chats agiert er überdies nicht nur als Web3-Berater, sondern durch die hohe Interoperabilität auch als Web3-Assistent für Anfänger und Fortgeschrittene.

Somit verbindet Mind of Pepe nicht nur die Viralität von Pepe und den Memecoins mit dem chancenreichen KI-Sektor, sondern schafft im Gegensatz zu reinem Hype auch echten Nutzen. Dieser könnte das Projekt besser durch bullische und bärische Marktphasen bringen. Dabei wird es schon jetzt von einigen als das Bloomberg-Terminal des Krypto-Marktes bezeichnet, was auch einen ähnlichen Erfolg bei den Einnahmen begünstigt.

Deswegen konnte der Vorverkauf von Mind of Pepe bisher schon 8,8 Mio. USD einwerben und bewegt sich schnell auf sein Finanzierungsziel zu. Von nun an haben Interessierte nur noch ein Zeitfenster von weniger als 25 Tagen, um nicht das Vorverkaufsangebot der rund 100 Mrd. $MIND für 0,0037515 USD pro Coin zu verpassen. Ausgesprochen hoch fällt zu Anfang auch noch die Staking-Rendite aus, welche derzeit bei 258 % pro Jahr liegt.

Jetzt in Mind of Pepe investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.