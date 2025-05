Ethereum in der Krise: Historische Schwächephase erreicht kritischen Wendepunkt

Der Kryptomarkt zeigt derzeit gemischte Signale, wobei Ethereum mit besonders auffälliger Schwäche hervortritt. Seit Jahresbeginn 2025 verzeichnet die zweitgrößte Kryptowährung Verluste von rund 45 Prozent, während Bitcoin lediglich 10 bis 15 Prozent unter seinem Allzeithoch notiert. Diese erhebliche Diskrepanz unterstreicht eine bemerkenswerte relative Schwäche - Ethereum bleibt über 60 Prozent unter seinem Rekordhoch, während das ETH/BTC-Verhältnis seinen Abwärtstrend fortsetzt. Eine historisch seltene Konstellation deutet jedoch auf einen möglichen Wendepunkt hin.

Vier rote Monate in Folge: Ein Ausnahmefall in der Krypto-Geschichte

Ethereum verzeichnet aktuell vier aufeinanderfolgende Monatsverluste - ein Ereignis, das laut dem Analysten The DeFi Investor bislang nur während des Bärenmarkts 2018 zu beobachten war. Diese anhaltende Serie negativer Monatsabschlüsse signalisiert eine ausgeprägte Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt und spiegelt die Zurückhaltung sowohl institutioneller als auch privater Investoren wider. Historisch betrachtet stellt eine derart anhaltende Schwächephase eine bemerkenswerte Ausnahme dar.

Gleichzeitig könnten solche extremen Marktphasen antizyklische Investmentchancen eröffnen. In der Vergangenheit markierten vergleichbare Situationen häufig bedeutende Wendepunkte. Der Krypto-Trader Crypto Caesar identifiziert bereits erste technische Erholungsanzeichen nach dem Ausbruch aus einer abwärtsgerichteten Trendlinie und verweist auf eine mögliche Gegenbewegung, die viele Marktteilnehmer überraschen könnte.

Umstrittene Zukunftsperspektiven unter Experten

Der Analyst McKenna erkennt kurzfristiges Erholungspotenzial für Ethereum, bleibt jedoch in seiner langfristigen Einschätzung zurückhaltend. Aus seiner Sicht konzentriert sich die strukturelle Stärke eindeutig auf Bitcoin als digitalen Wertspeicher, der im Vergleich zu Gold noch unterbewertet sei. Selbst bei einer temporären Ethereum-Erholung erwartet er keine nachhaltige Überschreitung des ETH/BTC-Verhältnisses über der 0,1-Marke.

McKenna kritisiert zudem, dass zahlreiche Investoren in der Vergangenheit zu stark auf Ethereum gesetzt hätten, während sie das Potenzial von Bitcoin unterschätzten. Diese fehlgeleitete Allokation könnte nun korrigiert werden, was die anhaltende relative Schwäche von Ethereum erklären würde. Langfristig deutet er an, dass Bitcoin weiter gegen Ethereum aufwerten dürfte - ein Trend, der die aktuelle Marktentwicklung prägt.

