Blue Matter freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass Jenna Riffell das Unternehmen nun als Partner mit Sitz in London unterstützen wird. Jenna ist seit dem 15. April offiziell im Unternehmen tätig und bringt umfangreiche Erfahrungen im Bereich Consulting mit, die die Kompetenzen des Unternehmens in ganz Europa verstärken werden.

Bevor sie Teil des Teams von Blue Matter wurde, war Frau Riffell beinahe zehn Jahre lang als strategische Beraterin und Führungskraft bei Kx Advisors für Biopharma-Kunden tätig. Während ihrer Zeit dort durchlief sie verschiedene Positionen im Consulting-Bereich und wurde schließlich Managing Partner. In dieser Funktion war sie für den Aufbau und die Leitung des Europageschäfts von Kx Advisors verantwortlich.

Jenna hat nicht nur fundierte Fachkenntnisse in den betriebswirtschaftlichen Aspekten des Life-Sciences-Sektors, sie bringt auch einen soliden wissenschaftlichen Hintergrund mit. Vor ihrer Karriere in der Beratung forschte sie im Bereich Arzneimittelentwicklung an der University of British Columbia und am Institute of Cancer Research.

George Schmidt, Managing Partner bei Blue Matter, erklärte: "Jenna bringt einen außergewöhnlich breit gefächerten Hintergrund und fundierte Fachkenntnisse in Bereichen mit, die entscheidend für den Erfolg unserer Kunden sind. Ihre Arbeit reicht von Unternehmens- und Franchise-Strategien über die Planung neuer Produkte bis hin zu Vertriebs- und Markteinführungsstrategien und mehr. Damit deckt sie alle wesentlichen Segmente der Wertschöpfungskette im Biopharma-Bereich ab. Außerdem ist sie eine hervorragende Führungskraft, die für ihre Teamführung und die Förderung einer kooperativen, leistungsorientierten Arbeitsumgebung geschätzt wird." Sie sammelte Berufserfahrung in verschiedenen therapeutischen Bereichen, wobei ihr Schwerpunkt auf Immunologie, Neurologie, seltenen Krankheiten, Onkologie und Frauengesundheit liegt.

Jenna fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, Teil des Teams von Blue Matter zu werden und meine Zusammenarbeit mit Kunden in ganz Europa und darüber hinaus aufzunehmen. Ich bin beeindruckt von der Unternehmenskultur, die bei Blue Matter gepflegt wird, da sie nicht nur Exzellenz als oberstes Ziel verfolgt, sondern auch großen Wert auf den Aufbau leistungsstarker Teams mit einer positiven Arbeitsmoral legt. Diese Dynamik ist ein einzigartiges Merkmal des Unternehmens."

Jenna hat einen Ph.D. in Biochemie und Molekularbiologie sowie einen B.Sc. (Hons) in Chemie und Biochemie von der University of British Columbia.

Über Blue Matter

Blue Matter (www.bluematterconsulting.com) ist eine Strategieberatung für die Life-Sciences-Branche. Blue Matter unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien und betreut von dort aus Pharma- und Biotech-Unternehmen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Maximierung des Werts auf Produkt-, Portfolio- und Organisationsebene. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Unternehmens- und Produktstrategie in komplexen Märkten sowie auf der organisatorischen Effizienz.

