Ramallah, Palästina (ots/PRNewswire) -Arab Palestinian Investment Company (https://apic.ps/) berief seine ordentliche und außerordentliche Generalversammlung am Montag, den 5. Mai 2025, in Ramallah, Palästina, ein. Den Vorsitz der Versammlungen führte der Vorsitzende und Geschäftsführer Tarek Aggad (https://apic.ps/2021/09/08/mr-tarek-omar-aggad-chairman-and-chief-executive-officer/) und es nahmen Mitglieder des Verwaltungsrats des Unternehmens, Vertreter des Wirtschaftsministeriums, der palästinensischen Kapitalmarktbehörde, die Rechtsberater des Unternehmens sowie viele seiner Aktionäre teil.In ihrer ordentlichen Sitzung bestätigte die Generalversammlung die Empfehlung des APIC-Verwaltungsrats, Aktiendividenden in Höhe von insgesamt fünf Millionen Aktien auszuschütten, was etwa 3,22 % des derzeitigen eingezahlten Kapitals der Gesellschaft von 155 Millionen USD entspricht und damit das genehmigte Kapital von 160 Millionen USD zu erreichen. Die Aktiendividenden, die am 4. Mai 2025 an die eingetragenen Aktionäre ausgeschüttet werden, besitzen einen Marktwert von rund 9 Millionen USD.Auf ihrer außerordentlichen Sitzung genehmigte die Generalversammlung die Ausgabe einer fünfjährigen Anleihe in drei Tranchen in US-Dollar, in jordanischen Dinare sowie in Euro mit einem Gesamtwert von über 100 Millionen USD.In seinen Ausführungen räumte Aggad ein, dass 2024 für Palästina ein außerordentlich schwieriges Jahr sei, das durch den anhaltenden verheerenden Krieg im Gazastreifen und die Intensivierung der israelischen Angriffe im Westjordanland geprägt sei. Diese Umstände führten zu einem starken Rückgang der kommerziellen Aktivitäten in verschiedenen Wirtschaftssektoren, was sich auf die meisten Tochtergesellschaften der APIC negativ auswirkte. Aggad betonte, dass APIC trotz der beträchtlichen Hindernisse in Palästina und auf anderen Märkten, auf denen die Gruppe tätig ist - vor allem in der Türkei, wo sie aufgrund der hyperinflationären Einstufung des Landes nach dem Internationalen Rechnungslegungsstandard Nr. 29 nicht zahlungswirksame Verluste erlitt - immer noch akzeptable Gewinne für ihre Aktionäre erzielt. Die Gruppe verzeichnete einen Gesamtumsatz von 1,12 Mrd. USD, ein EBITDA von rund 64,5 Mio. USD sowie einen Nettogewinn von 8,11 Mio. USD, was einem Rückgang von rund 57 % im Vergleich zu 2023 entspricht.Aggad fügte hinzu, dass APIC seine Aktivitäten in Palästina trotz der harten und schwierigen Bedingungen durch den Erwerb eines 51%igen Anteils an der Reema Hygienic Paper Company ausgebaut hat. Die Investition der APIC unterstreicht ihren unermüdlichen Einsatz für die Unterstützung der lokalen Industrie und der Beschäftigung in Palästina.Informationen zu APICAPIC ist eine an der palästinensischen Börse notierte Investmentgesellschaft (PEX: APIC). Über ihre Tochtergesellschaften hält sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irak sowie der Türkei: Siniora Food Industries Company (http://www.siniorafood.com/); Unipal General Trading Company (http://www.unipalgt.com/); Palestine Automobile Company (http://www.pac.ps/); Medical Supplies and Services Company (http://www.msspal.com/); National Aluminum and Profiles Company (NAPCO (http://www.napco.ps/)); Reema Hygienic Paper Company (http://www.reema.ps/); Sky Advertising and Promotion Company (http://www.sky.ps/); Arab Leasing Company und Arab Palestinian Storage and Cooling Company, die über ihre Tochtergesellschaften über 3400 Beschäftigte zählen. Weitere Informationen finden Sie auf https://apic.ps/ (https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fapic.ps%2f&c=E,1,7NUA2P27l9kdCt42O74-20MvdnStSRyf2ub5NGev_-lQqSCetfaVr-nBxbMAeUHnNTXQnkJyZUby9VSVg57Yzq1Gu3mU4pH-DflvbV22r1xF&typo=1)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2679390/APIC.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/640722/APIC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-generalversammlung-der-arab-palestinian-investment-company-apic-genehmigt-die-ausschuttung-von-5-millionen-aktien-als-aktiendividende-an-ihre-aktionare-sowie-die-ausgabe-neuer-unternehmensanleihen-im-wert-von-uber-100-millio-302447862.htmlPressekontakt:+970 2 297 7040,Mobile: +970 569 400 449,E-Mail: fida@apic.com.joOriginal-Content von: Arab Palestinian Investment Company (APIC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120611/6027544