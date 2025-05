NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Merz-Wahl:

"Die Aufbruchstimmung ist erst einmal dahin, auf die sowohl Friedrich Merz als auch Lars Klingbeil gesetzt haben, um eventuell zweifelnde Abgeordnete hinter sich zu versammeln beziehungsweise bei der Stange zu halten. Und vor allem, um in der Bevölkerung, in Wirtschaft und Industrie wieder Zuversicht für eine Zukunft in Wohlstand und Freiheit zu schaffen. Der Hinweis, dass alles noch im normalen Spektrum demokratischer Prozesse abläuft, ist zwar richtig. Er sagt aber nichts über die Stabilität der Regierung oder die Nachhaltigkeit ihrer Entscheidungen aus. Die Regierung Merz wird es jedenfalls noch ein bisschen schwerer haben in den nächsten Monaten und Jahren."/DP/jha