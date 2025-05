NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat seine "tiefe Besorgnis" nach dem indischen Angriff auf pakistanische Ziele ausgedrückt. "Die Welt kann sich eine militärische Konfrontation zwischen Indien und Pakistan nicht leisten", sagte er laut einer Mitteilung seines Büros am Dienstag (Ortszeit). Er rief beide Atommächte zur militärischen Zurückhaltung auf. Eine militärische Lösung sei keine Lösung, betonte Guterres. Er sei "sehr besorgt".

Indien hatte kurz zuvor mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir angegriffen. Pakistans Militär sprach von Raketenangriffen und mehreren Toten.

Mit dem indischen Angriff eskalieren die jüngsten Spannungen zwischen den beiden Atommächten erheblich. Ausgelöst wurden sie durch einen Terroranschlag am 22. April in dem indischen kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir mit 26 Toten. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor, was Islamabad zurückweist./vni/DP/zb