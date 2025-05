Die ISO 14001 ist eine international anerkannte Norm für Umweltmanagementsysteme.

Mit der Zertifizierung wird das anhaltende Engagement des Biotechnologieherstellers für ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit anerkannt.

Promega gibt die Zertifizierung im heute veröffentlichten Bericht zur Unternehmensverantwortung 2025 bekannt

Die Promega Corporation meldete heute, dass der Hauptsitz des Unternehmens in Madison (US-Bundesstaat Wisconsin) die Zertifizierung nach 14001:2015, einer international anerkannten Norm für Umweltmanagementsysteme, erhalten hat. Diese Zertifizierung spiegelt das langjährige Engagement des Biotechnologieherstellers für ökologische Verantwortung und Nachhaltigkeit wider.

"Seit mehr als 45 Jahren betreibt Promega ein Umweltmanagement und wendet nachhaltige Praktiken in der Life-Science-Branche an", sagte Jaime Dwight, Director, Environmental Health Safety and Controlled Substances. "Diese Zertifizierung verkörpert unsere Bemühungen, die wir in die Förderung einer Kultur der Umweltverantwortung investiert haben, die Umweltverträglicheit gewährleistet und für kontinuierliche Verbesserungen über alle unsere Betriebsabläufe hinweg sorgt."

Promega gab die Zertifizierung in seinem 2025 Corporate Responsibility Report bekannt, der heute auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde. Neben Metriken zur Nachhaltigkeit beschreibt der Bericht auch, wie Promega Wissenschaftler, Mitarbeiter und Communities unterstützt.

Zertifizierung nach ISO 14001:2015

Bei der ISO 14001:2015 handelt es sich um eine international anerkannte Norm für Umweltmanagementsysteme. Sie stellt Organisationen einen Rahmen zur Verfügung, in dem sie ihre Umweltleistung ermitteln, überwachen und steuern können. Die Norm hilft Unternehmen, Abfallmengen zu verringern, Vorschriften einzuhalten, Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und Nachhaltigkeitsbestrebungen zu verstärken.

Zum Erreichen dieser Zertifizierung demonstrierte Promega ein starkes Umweltmanagementsystem, das nicht nur die Einhaltung von Umweltschutzauflagen und eine Verringerung von Umweltbelastungen des Unternehmens gewährleistet, sondern auch ein erklärtes Bekenntnis der Führungsriege zu bewährten Verfahren für Nachhaltigkeit festschreibt. Eine eingehende Begutachtung durch unabhängige Prüfer bestätigte die Bemühungen des Unternehmens in diesen Bereichen.

Beispiele für die Umweltinitiativen von Promega sind unter anderem:

Innovatives Produktdesign, das Konzepte der grünen Chemie und der Stabilität beim Versand unter Umgebungsbedingungen einbezieht

Globale Selbstverpflichtung zur Beschaffung von zu 100% erneuerbarer elektrischer Energie bis Ende 2025

Mitarbeitergestützte Programme wie die Sammlung und das Recycling von Kunststofffolie

Vor-Ort-Kompostierung von Lebensmittel- und Landschaftspflegeabfällen für den Unternehmensgarten

Bericht zur Unternehmensverantwortung 2025

Seit 2008 veröffentlicht Promega einen jährlichen Bericht zur Unternehmensverantwortung (Corporate Responsibility Report), der ausführlich auf die Fortschritte des Unternehmens im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Produktauswirkungen, das Wohlbefinden der Mitarbeiter und das gesellschaftliche Engagement eingeht. Einige Highlights des diesjährigen Berichts sind:

Unterstützung von Nachwuchswissenschaftlern: Mit den Rising Researchers Scientific Innovation Awards ehrt Promega herausragende Doktoranden weltweit mit Fördermitteln, Mentoraten und einer Reise zu Promega Madison.

Mit den Rising Researchers Scientific Innovation Awards ehrt Promega herausragende Doktoranden weltweit mit Fördermitteln, Mentoraten und einer Reise zu Promega Madison. Rückgabe an Communities: Die Initiative Promega in Action gibt Mitarbeitern in Madison die Möglichkeit, bis zu 40 Stunden bezahlter Arbeitszeit als Freiwillige bei einer gemeinnützigen Organisation ihrer Wahl tätig zu sein.

Die Initiative Promega in Action gibt Mitarbeitern in Madison die Möglichkeit, bis zu 40 Stunden bezahlter Arbeitszeit als Freiwillige bei einer gemeinnützigen Organisation ihrer Wahl tätig zu sein. Investieren Forschung und Innovation: Im Jahr 2024 hat Promega 13,8% seiner Einnahmen in Forschung und Entwicklung investiert und damit Fortschritte in den Bereichen Wirkstoffforschung, Biolumineszenz-Bildgebung und Zellstoffwechsel vorangebracht.

Der Bericht zur Unternehmensverantwortung 2025 enthält zusätzliche Informationen darüber, wie Promega die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen in seinen Praktiken und Handlungen berücksichtigt.

Den neuesten Promega-Bericht zur Unternehmensverantwortung finden Sie hier.

Über Promega Corporation

Die Promega Corporation ist ein Marktführer im Bereich der Bereitstellung innovativer Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Branche. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 4.000 Produkte, die eine Reihe von biowissenschaftlichen Arbeiten in Bereichen wie Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Arzneimittelentwicklung, Identifizierung von Menschen und molekulare Diagnostik unterstützen. Diese Tools und Technologien fanden im Laufe der letzten 45 Jahre eine immer breitere Anwendung und werden heute von Wissenschaftlern und Technikern in akademischen und staatlichen Forschungslaboratorien, in der Forensik, in der Pharmazie, in der klinischen Diagnostik sowie bei landwirtschaftlichen und ökologischen Tests eingesetzt. Der Hauptsitz von Promega befindet sich in Madison (Wisconsin), USA. Das Unternehmen unterhält zudem Niederlassungen in 16 Ländern und arbeitet weltweit mit mehr als 50 Vertriebspartnern zusammen. Erfahren Sie mehr unter promega.com

