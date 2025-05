Diese Dividenden-ETFs bieten Anlegern enorm attraktive Dividendenrenditen bei gleichzeitig niedriger Volatilität. Das kann sich besonders in aktuell unsicheren Börsenphasen lohnen. Es winken Ausschüttungen von bis zu 5,9 Prozent pro Jahr. Die vergangenen Wochen an der Börse haben vielen Anlegern gezeigt, wie schwankungsanfällig ihre Portfolios eigentlich sind. Derweil haben Dividenden-fokussierte Investoren wenig von dem Abverkauf an den Märkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...