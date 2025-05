© Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Es ist schon komisch, wie der Markt mit Palantir verfährt. Da liefert der KI-Spezialist Rekorde und erhöht die Prognose, aber die Aktie stürzt ab. Klar, "Sell on good news" geht immer - aber zweistellig? Was ist da losOb Vorstandsvorsitzender Alexander Karp mit einer solchen Reaktion gerechnet hat? Auf der Telefonkonferenz nach den Zahlen zeigte er sich noch euphorisch und erklärte: "Palantir is on fire". Ja, die Hütte brennt wirklich, aber bestimmt nicht so, wie es sich der Palantir-Chef vorgestellt hat. Die Aktie ging schon vorbörslich um rund 8 Prozent in die Knie und wurde im Laufe des Handelstages zweistellig in den Keller geprügelt. Dabei hatte der Vorstand eigentlich nur Gutes zu …