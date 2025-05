DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Mai

=== *** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Vonovia SE, PK zum Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call) *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:15 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe März *** 10:00 DE/Fuchs SE, HV *** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV *** 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV 10:00 DE/Grenke AG, HV *** 10:00 DE/Bafin-Chef Branson, Bafin-Jahrespressekonferenz *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau *** 11:00 DE/Hannover Rück SE, HV *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 12:30 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q *** 16:00 US/US Finanzminister Bessent, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses zum internationalen Finanzsystem *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Vorwoche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,25% bis 4,50% zuvor: 4,25% bis 4,50% *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q 22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Verhandlung beim EuGH wegen Corona-Hilfen *** - PO/EZB-Jahresklausur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

May 06, 2025 23:58 ET (03:58 GMT)

