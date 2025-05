DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RUSSISCHES GAS - Die Europäische Union will neue Gaslieferverträge mit Russland bis zum Jahresende verbieten und bestehende Verträge bis Ende 2027 auslaufen lassen. Bestehende Spotverträge sollen ebenfalls schon zum Jahresende verboten werden. Das ist der Kern eines "Fahrplans" zum künftigen Umgang der EU mit russischen Gaslieferungen, den die Kommission am Dienstag in Straßburg beschlossen hat. Mit dem Vorschlag will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Tatsache Rechnung tragen, dass die EU im vergangenen Jahr immer noch rund 19 Prozent ihres Gasbedarfs mit Importen aus Russland deckte. 2021 waren es noch 45 Prozent. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

CORONA-AUFBAUFONDS - Der 2021 eingerichtete Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union weist erhebliche Schwächen auf. Zu diesem Befund kommt der Europäische Rechnungshof in einer am Dienstag veröffentlichten Zwischenbilanz. Die EU-Kommission, die für die Durchführung der Programme und die Auszahlung der Gelder aus dem Fonds zuständig ist, stelle kaum Informationen darüber zur Verfügung, ob die mit den Programmen verfolgten Ziele wirklich erreicht werden. Möglicherweise verfüge sie über diese Informationen selbst nicht, heißt es in dem Bericht. Sollte der Fonds nach Ablauf der aktuellen siebenjährigen Haushaltsperiode 2027 fortgeführt werden, müssten diese Konstruktionsfehler auf alle Fälle korrigiert werden, mahnen die Rechnungsprüfer. (FAZ)

