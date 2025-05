DJ Chinas Notenbank senkt Mindestreservesatz für Banken

Von Rebecca Feng

DOW JONES--Die chinesische Notenbank senkt die Zinsen und will ihre Wirtschaft als Reaktion gegen die Zölle damit stützen. Die Notenbank kündigte an, dass der durchschnittliche Mindestreservesatz für Banken, den Finanzinstitute als Reserve halten müssen (RRR - Reserve Requirement Ratio), um 50 Basispunkte reduziert wird. Eine Reduzierung des RRR schafft günstiges langfristiges Kapital für Banken und ermöglicht ihnen, mehr Kredite an Unternehmen und Verbraucher zu vergeben. Die Senkung wird dem Finanzsystem rund eine Billion Yuan, umgerechnet 122,46 Milliarden Euro, an Liquidität zuführen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2025 00:21 ET (04:21 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.