RSA, der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für Identitäten, kündigte heute neue Funktionen für das Identity Security Posture Management (ISPM) an, die Unternehmen dabei helfen, Sicherheitsrisiken in hybriden und Cloud-Umgebungen proaktiv zu erkennen und zu beheben. Die neuen ISPM-Funktionen, die in die RSA® Governance Lifecycle Identity Governance and Administration (IGA)-Lösung integriert sind, adressieren kritische Cybersecurity-Risiken, die sich aus Cloud Computing, Remote-Arbeit und der Zunahme von menschlichen und nicht-menschlichen Identitäten ergeben.

In Kombination mit den neu veröffentlichten RSA Governance Lifecycle IGA-Erweiterungen helfen die RSA ISPM-Innovationen Unternehmen, ihre Angriffsfläche für Identitäten proaktiv zu reduzieren. Neue KI-gestützte Dashboards liefern proaktive und umsetzbare Einblicke in Richtlinienverletzungen, übermäßige Berechtigungen, verwaiste Konten und andere kritische Risiken, die die Sicherheit und Compliance schwächen können. Die Lösungen von RSA beschränken sich nicht nur auf die Identifizierung von Risiken, sondern gehen noch weiter, indem sie konkrete Maßnahmen zur Behebung von Problemen empfehlen und Unternehmen dabei helfen, schnell von der Erkenntnis zur Lösung zu gelangen.

Immer komplexere IT-Umgebungen machen es Unternehmen unmöglich, mit herkömmlichen Ansätzen des Identitäts- und Zugriffsmanagements ein umfassendes Verständnis ihrer Identitätslage zu erlangen, was sie anfällig für Angriffe, Bußgelder und andere Risiken macht. Um sich an diese sich entwickelnde Bedrohungslandschaft anzupassen, wenden sich Unternehmen an ISPM, ein neues Cybersicherheits-Framework, das die traditionellen IGA-Funktionen ergänzt, indem es den Schwerpunkt auf umfassende Transparenz, kontinuierliche Risikobewertung und automatische Behebung identitätsbezogener Schwachstellen legt.

RSA Governance Lifecycle bietet die ISPM-Funktionen, die Unternehmen benötigen, um einen umfassenden Einblick in ihr Identitäts-Ökosystem zu erhalten. Die fortschrittlichen Dashboards, die von KI unterstützt werden, analysieren Identitätsdaten, um proaktiv Schwachstellen aufzudecken, Risiken zu priorisieren und klare, umsetzbare Erkenntnisse für Administratoren, Geschäftsleiter und Führungskräfte zu liefern. Die neuen RSA Governance Lifecycle ISPM-Funktionen werden im 3. Quartal 2025 allgemein verfügbar sein.

"Reaktive Identitätssicherheitsfunktionen reichen für die heutigen Bedrohungen einfach nicht mehr aus. Gefragt sind Lösungen, die Identitätsrisiken proaktiv erkennen, priorisieren und beheben können", sagt RSA-CEO Rohit Ghai. "Behörden, Banken, das Gesundheitswesen, der Energiesektor und andere sicherheitsbewusste Organisationen benötigen eine einheitliche Identitätsplattform einschließlich starker Zugriffssicherheit, unternehmensgerechter passwortloser Authentifizierung, Governance und Lifecycle-Betrieb in einem ISPM-Framework -, um Cyberangriffe zu stoppen, die Compliance einzuhalten und die Produktivität zu steigern."

"Für Identitätsteams, die von Daten überwältigt sind, bieten die neuen KI-gestützten Dashboards von RSA die proaktiven Informationen, die sie benötigen, um Maßnahmen zu priorisieren und ihre Sicherheit zu verbessern", sagt Jim Taylor, Chief Product and Technology Officer von RSA. "Angesichts von mehr Bedrohungen, höheren Compliance-Erwartungen und schrumpfenden Cybersicherheitsbudgets können die neuen RSA Governance Lifecycle ISPM-Funktionen Unternehmen dabei helfen, mit weniger mehr und effektiver zu tun."

"RSA Governance Lifecycle bietet Unternehmen die Tools, die Transparenz und die Einblicke, die sie benötigen, um ihre Cybersicherheit zu verbessern, Risiken proaktiv zu lösen und Audit-Anforderungen zu erfüllen", sagt Alaa Abdulnabi, RSA SVP und General Manager, International. "Diese Innovationen stellen sicher, dass Hochsicherheitsunternehmen den Cybersecurity-Bedrohungen und operativen Herausforderungen immer einen Schritt voraus sind."

Die neuen RSA Governance Lifecycle ISPM-Funktionen und andere Lösungserweiterungen, die auf der EIC 2025 angekündigt wurden, bieten wichtige Vorteile für Unternehmen, darunter:

Unübertroffene Transparenz: Erweiterte Dashboards bieten einen umfassenden Überblick über das Identitätsrisiko in der gesamten Umgebung und ermöglichen es Unternehmen, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um Ressourcen zu sichern, die Angriffsfläche zu verringern und Verstöße zu verhindern, bevor sie passieren.

- Verwertbare Erkenntnisse für alle: Dashboards visualisieren komplexe Daten für Administratoren, Geschäftsleiter und Führungskräfte, um Maßnahmen zu koordinieren und zu priorisieren.

Leichtere, kontinuierliche Einhaltung von Richtlinien: Die neuen RSA Governance Lifecycle ISPM-Funktionen machen es einfach, die von Auditoren benötigten Nachweise zu erbringen, Bereiche hervorzuheben, die Aufmerksamkeit erfordern, und Möglichkeiten zur Risikominderung aufzuzeigen und das alles bei gleichzeitiger Reifung der Zero Trust-Architektur und Unterstützung von GDPR, SOX, ISO 27001, SOC 2 und anderen Compliance-Initiativen.

RSA Governance Lifecycle bietet diese Funktionen in einer Lösung, die für ihre flexiblen Bereitstellungsoptionen, ihre umfassende Transparenz und ihre ansprechenden Gamification-Funktionen bekannt ist, die eine Kultur der Compliance fördern und die Benutzerzufriedenheit steigern. Diese Funktionen machen RSA Governance Lifecycle zu einem leistungsstarken Tool für Unternehmen, die ihre ISPM-Strategie verbessern und gleichzeitig das Governance- und Lifecycle-Management vereinfachen möchten.

EIC-Teilnehmer können RSA am Stand 7 treffen, um sich einen Überblick über diese neuen Innovationen zu verschaffen. Sie sind außerdem eingeladen, mit dem RSA Field CTO International Ingo Schubert an den folgenden Präsentationen teilzunehmen:

Clear Skies: What If Suddenly There Is No Cloud? Besuchen Sie Ingo Schubert am 8. Mai um 12:25 Uhr MESZ in B 09 und erfahren Sie, wie Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit ausbauen, Bedrohungen verhindern und die Anforderungen von DORA und NIS2 erfüllen können, selbst wenn die Cloud-basierte Multi-Faktor-Authentifizierung offline geht.

How to Secure Data in the Cloud Is Encryption Enough Nehmen Sie an einer englischsprachigen Podiumsdiskussion am 8. Mai um 12:45 Uhr MESZ in B 09 teil und erfahren Sie, wie Verschlüsselung, Zero-Trust-Architektur und KI-gesteuerte Bedrohungserkennung Daten in der Cloud schützen können.

Über RSA

RSA bietet unternehmenskritische Cybersicherheitslösungen, die die sicherheitsempfindlichsten Organisationen der Welt schützen. Die RSA Unified Identity Platform bietet echte passwortlose Identitätssicherheit, risikobasierten Zugriff, automatisierte Identitätsintelligenz und umfassende Identitäts-Governance in Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Umgebungen. Mehr als 9.000 Hochsicherheitsorganisationen vertrauen RSA bei der Verwaltung von mehr als 60 Millionen Identitäten, der Erkennung von Bedrohungen, dem sicheren Zugriff und der Einhaltung von Vorschriften. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website.

