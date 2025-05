ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist im zweiten Geschäftsquartal (per Ende März) stärker gewachsen als erwartet. So stieg der Umsatz um 8,7 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mitteilte. Vergleichbar stiegen die Erlöse um 6,8 Prozent. Dabei herausgerechnet sind Währungs- und Portfolioeffekte. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Geschäften in der Bildgebung und dem US-Krebsspezialisten Varian. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um knapp ein Fünftel auf 982 Millionen Euro. Hier machten sich auch Einsparungen durch die Restrukturierung im Diagnostikgeschäft positiv bemerkbar.

Für das Geschäftsjahr 2024/25 zeigte sich Siemens Healthineers wegen der US-Zölle jedoch für die Ergebnisentwicklung vorsichtiger. So geht das Unternehmen nun von einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,20 bis 2,50 Euro aus. Bislang hatte der Konzern das untere Ende auf 2,35 Euro je Aktie prognostiziert. Das vergleichbare Umsatzwachstum sieht Healthineers weiter bei fünf bis sechs Prozent./nas/stk