DJ MÄRKTE ASIEN/Chinas Notenbank und Hoffnung auf Handelsgespräche stützen

DOW JONES--Überwiegend leicht im Plus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Gestützt wird die Stimmung von der Hoffnung, dass die USA und China ihren Zollstreit bald beilegen könnten. Das chinesische Außenministerium hat bestätigt, dass Chinas Stellvertretender Ministerpräsident He Lifeng vom 9. bis zum 12. Mai in die Schweiz reisen und dort mit dem US-Finanzminister Scott Bessent und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammentreffen wird. He ist Vorsitzender der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform im Staatsrat der Volksrepublik China, der wichtigsten Aufsichtsbehörde für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Zur verhalten positiven Stimmung trägt auch bei, dass die chinesische Zentralbank (PBoC) die Mindestreserveanforderung für die heimischen Banken und verschiedene Zinssätze gesenkt hat. Allerdings steht am späten Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank an, weshalb sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. In Shanghai liegt der Composite-Index nach deutlichgeren Anfangsgewinnen noch 0,6 Prozent im Plus, in Hongkong sind es für den HSI noch 0,5 Prozent. Die PBoC-Entscheidung gibt Immobilienwerten wie Longfor (+1,2%), China Vanke (+0,6%) und Poly Developments (+1,8%) Rückenwind.

Etwas gedämpft wird die Stimmung in der Region von der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Indien und Pakistan. Als Vergeltung für einen Terroranschlag auf Touristen in der Region Kaschmir vor einigen Wochen hat Indien nun Luftschläge gegen Ziele in Pakistan ausgeführt. Der Sensex an der Börse in Mumbai tendiert gleichwohl gut behauptet.

Nach einer Feiertagspause wird auch in Tokio und Seoul erstmals in dieser Woche wieder gehandelt. Der japanische Nikkei-225-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 36.868 Punkte. In Seoul rückt der Kospi um 0,4 Prozent vor.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.184,30 +0,4% -0,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 36.868,27 +0,1% -7,7% 08:30 Kospi (Seoul) 2.569,51 +0,4% +7,1% 08:30 Schanghai-Comp. 3.337,23 +0,6% -2,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.773,95 +0,5% +12,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1347 -0,2 1,1374 1,1328 +9,3% EUR/JPY 162,44 0,3 161,99 162,75 -0,1% EUR/GBP 0,8500 -0,0 0,8503 0,8513 +2,9% GBP/USD 1,3349 -0,2 1,3377 1,3307 +6,2% USD/JPY 143,16 0,5 142,43 143,68 -8,7% USD/KRW 1.399,74 1,7 1.375,78 1.385,01 -6,8% USD/CNY 7,2028 0,1 7,1970 7,1810 -0,6% USD/CNH 7,2226 0,2 7,2112 7,2098 -1,8% USD/HKD 7,7546 0,0 7,7530 7,7501 -0,2% AUD/USD 0,6483 -0,1 0,6491 0,6459 +4,5% NZD/USD 0,6005 -0,1 0,6008 0,5981 +6,7% BTC/USD 96.487,45 1,9 94.710,40 94.424,90 +1,5% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,63 59,09 +0,9% +0,54 -20,5% Brent/ICE 62,65 62,04 +1,0% +0,61 -19,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.384,08 3.429,95 -1,3% -45,87 +26,3% Silber 29,10 29,25 -0,5% -0,15 +2,5% Platin 869,85 869,09 +0,1% +0,76 -2,7% Kupfer 4,6835 4,735 -1,1% -0,05 +15,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2025 00:47 ET (04:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.