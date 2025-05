Scout24 ist mit einem bemerkenswerten Tempo in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und hat im ersten Quartal deutlich Fahrt aufgenommen. Der Konzern meldet einen Umsatzsprung auf 157,6 Millionen Euro - ein kräftiges Plus von 15,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders bemerkenswert: Das organische Wachstum lag mit 12,1 Prozent sogar über dem bereits starken Wert aus dem Schlussquartal 2024. Hinter diesen Zahlen steht eine klare Entwicklung: Die Nachfrage nach den digitalen Services und Mitgliedschaften von Scout24 bleibt hoch - in beiden Segmenten, Professional und Private. Auch das Transaktionsgeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...