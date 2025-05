Die Übernahme erweitert die Nachhaltigkeitsstrategie von Blue Yonder und bietet Kunden umfassende Informationen, um den CO2-Fußabdruck und Ineffizienzen in der Lieferkette zu reduzieren

Blue Yonder, der weltweit führende Anbieter für eine durchgängige digitale Transformation der Lieferkette, hat die Übernahme sämtlicher Vermögenswerte von Pledge Earth Technologies Ltd. ("Pledge") bekannt gegeben, einschließlich der globalen Supply-Chain-Nachhaltigkeitslösung für Frachtgutbesitzer (beneficial cargo owners, BCOs), führende Unternehmen im Lieferkettenmanagement und Logistikdienstleister (LSPs). Die robuste Plattform von Blue Yonder wird nun um eine weltweit akkreditierte Berichterstattung über CO2e-Emissionen in der Logistik erweitert und ermöglicht es Anwendern, ihre eigenen Emissionen sowie die ihrer Handelspartner und Lieferanten zu überwachen.

Die Softwarelösungen von Pledge unterstützen Supply Chain-Teams und Logistikdienstleister in Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele und die Anforderungen an die Berichterstattung über Scope-3-Emissionen zu erfüllen. Pledge wurde 2021 in Großbritannien gegründet und bietet einfache Zugänglichkeit und Transparenz bei der Messung und Berichterstattung von Frachtemissionen. Unternehmen können so ihren CO2-Fußabdruck selbständig messen, steuern und reduzieren.

Das automatisierte Erfassen und Austauschen der Versanddaten bei den Pledge Lösungen garantiert akkreditierte und verifizierbare Emissionsberechnungen für alle Transportarten, einschließlich Luft-, Land- (z.B. LKW, Bahn, Binnenschiff) und Seetransport. Kunden, die ihre Blue Yonder-Lösungen um diese neue Funktion erweitern, erhalten Emissionsberichte, die sowohl mit dem vom Smart Freight Center (SFC) entwickelten Global Logistics Emission Council (GLEC)-Rahmenwerk als auch mit der International Organization for Standardization (ISO) 14083: Treibhausgase übereinstimmen, was die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten gewährleistet.

"Die Möglichkeit, Emissionen einfach und genau zu quantifizieren, ist ein großer Gewinn für die Nachhaltigkeitsinitiativen unserer Kunden, aber es geht um mehr als das es geht auch darum, was man mit diesen Informationen machen kann", sagte Saskia van Gendt, Chief Sustainability Officer bei Blue Yonder. "Indem Kunden mehr Einblick in die Umweltauswirkungen ihrer logistischen Abläufe erhalten, können Unternehmen Wege finden, um Kosten zu senken, die Verantwortlichkeit für die Transportemissionen von Logistikdienstleistern zu verbessern und ineffiziente Abläufe gezielt zu optimieren. Blue Yonder hat schon immer großen Wert auf die Transparenz der gesamten Lieferkette gelegt; diese neue Funktion wird den Weg für intelligentere, effizientere und umweltfreundlichere Supply-Chains ebnen."

Viele Tools zum Erfassen von CO2-Emissionen sind für die Verfolgung von Daten einer einzelnen Partei ausgelegt. Die Daten werden in diesem Fall also nicht in das Speditionsnetzwerk integriert und lassen sich nicht vernetzen, was den Anwendungsbereich und die Genauigkeit der Ergebnisse einschränkt. Durch das Einbetten in eine Blue Yonder-Plattform können Kunden, deren Blue Yonder-Lösungen um die neue Funktion erweitert ist, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen in der Lieferkette auf die Emissionen zeitnah und präzise nachvollziehen. Auf diese Weise können sie ihre Transport- und Logistikpraktiken durchgängig managen und durch eine vorrauschauende Audit-Vorbereitung globale Vorschriften und Berichtspflichten (einschließlich CSRD, SBTi und CDP) erfüllen.

"Die bevorstehende, strategische Übernahme der Funktionalitäten von Pledge durch Blue Yonder wird dazu beitragen, die komplexen Herausforderungen des modernen Lieferketten- und Nachhaltigkeitsmanagements zu bewältigen", sagt Björn Stengel, Global Sustainability Research and Practice Lead, Sustainable Strategies and Technologies, IDC. "In einer Zeit, in der die soziale Verantwortung von Unternehmen und ESG-Initiativen nicht verhandelbar ist, ist die akkreditierte Emissionsberichterstattung der Goldstandard für qualitativ hochwertige Daten. Durch die nahtlose Integration eines bewährten, erfolgreichen Produkts in seine Plattform wird Blue Yonder seinen Kunden zu einem intelligenteren, wirkungsvolleren Nachhaltigkeitsmanagement verhelfen."

Neben der Vermeidung von Leerkilometern, der Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der sparsamen Verwendung von Ressourcen/Materialien existieren in der Lieferkette weitere Bereiche, die durch quantitative Analysen, wie der Überwachung von Kohlenstoffemissionen, optimiert werden können. Mit der neuen, datengestützten Funktion erhalten Unternehmen einen transparenten Überblick über ihre Kohlenstoffemissionen und die Auswirkungen der Luftverschmutzung durch ihre Geschäftstätigkeit und die ihrer Handelspartner.

"Wir bei Pledge glauben, dass Technologie ein starker Katalysator im Kampf gegen den Klimawandel ist", sagte David de Picciotto, CEO und Mitbegründer von Pledge. "Durch den Zusammenschluss mit Blue Yonder vervielfachen wir unsere Reichweite und unseren Einfluss und geben den größten Unternehmenslieferketten der Welt Zugang zu den Tools, die sie benötigen, um Kohlenstoff zu messen, zu erfassen und zu reduzieren. Durch die Integration unserer Technologie mit Blue Yonder verstärken wir unsere Mission, eine der emissionsstärksten Branchen der Welt zu dekarbonisieren."

Das Team von Pledge verfügt über eine Fülle von Fachkenntnissen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Software-Engineering und wird Blue Yonder bei seiner Aufgabe unterstützen, das globale Supply Chain Management zu transformieren. Die neue Funktion ist ab sofort für alle Blue Yonder-Kunden verfügbar und die derzeitigen Pledge-Kunden werden von Blue Yonder unterstützt.

