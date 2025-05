iCard, ein führendes europäisches E-Geld-Institut, hat seine Kundenüberprüfungen erfolgreich mit den fortschrittlichen biometrischen und Dokumentenverifizierungstechnologien von Regula aktualisiert. Durch die Integration von Regula Face SDK und Regula Document Reader SDK in seine KYC- (Know Your Customer) und Risikobewertungssysteme hat iCard eine schnelle, automatisierte Verifizierung mit verbesserter Betrugserkennung eingeführt und das Kundenerlebnis in über 30 Ländern verbessert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250506756612/de/

iCard streamlines onboarding and boosts fraud prevention by integrating Regula's document and biometric verification technologies

Als lizenziertes Fintech-Unternehmen muss iCard strenge europäische KYC-Vorschriften einhalten und gleichzeitig ein robustes Risikobewertungssystem sowie eine reibungslose Kundenerfahrung gewährleisten.

Vor der Implementierung der Lösungen von Regula führten manuelle Überprüfungsprozesse zu Ineffizienzen, längeren Wartezeiten, erhöhtem Betrugsrisiko und potenziellen Reibungsverlusten für die Nutzer. Kunden mussten häufig Fotos erneut hochladen oder auf manuelle Überprüfungen warten, was zu Verzögerungen führte insbesondere außerhalb der Geschäftszeiten. Darüber hinaus benötigte iCard ein umfassenderes System zur Dokumentenprüfung, das eine größere Bandbreite an Ausweisarten erkennen konnte.

Die Lösung von Regula: Schnelle und betrugssichere Identitätsprüfung

Zur Modernisierung und Automatisierung seines Verifizierungsprozesses entschied sich iCard für die Komplettlösung von Regula zur Dokumenten- und biometrischen Verifizierung, die sich durch branchenführende Genauigkeit, einfache Integration und die Erfüllung der spezifischen Anforderungen des Unternehmens auszeichnet.

Regula Face SDK: Die Lösung ist in die iCard Digital Wallet App (Android und iOS) integriert und ermöglicht eine schnelle und zuverlässige biometrische Verifizierung, wenn sich ein Benutzer anmeldet oder eine Geldtransaktion durchführt. Die Lösung führt eine sofortige Lebendigkeitserkennung und Gesichtsabgleich durch und verhindert so Betrugsversuche, einschließlich Präsentationsangriffen, Deepfakes oder eingefügten Videos.

Die Lösung ist in die iCard Digital Wallet App (Android und iOS) integriert und ermöglicht eine schnelle und zuverlässige biometrische Verifizierung, wenn sich ein Benutzer anmeldet oder eine Geldtransaktion durchführt. Die Lösung führt eine sofortige Lebendigkeitserkennung und Gesichtsabgleich durch und verhindert so Betrugsversuche, einschließlich Präsentationsangriffen, Deepfakes oder eingefügten Videos. Regula Document Reader SDK: Das System wird im Backoffice von iCard eingesetzt und authentifiziert automatisch Ausweise, Reisepässe und Aufenthaltsgenehmigungen, einschließlich bisher nicht unterstützter Ausweise in Papierform. Die Lösung von Regula liest und authentifiziert Daten aus mehreren Dokumentenbereichen, darunter MRZs (maschinenlesbare Zonen), RFID-Chips und Barcodes, und überprüft die Informationen auf Unstimmigkeiten, die auf Betrug hindeuten könnten.

Konkrete geschäftliche Vorteile

Das Projekt wurde innerhalb eines Monats abgeschlossen und die Auswirkungen waren sofort spürbar:

Sofortige Identitätsprüfung Kunden können ihre Identität nun in weniger als einer Minute bestätigen.

Kunden können ihre Identität nun in weniger als einer Minute bestätigen. Reduzierte Betriebskosten Automatisierte Verifizierungsprozesse haben manuelle Überprüfungen auf ein Minimum reduziert.

Automatisierte Verifizierungsprozesse haben manuelle Überprüfungen auf ein Minimum reduziert. Verbesserte Betrugsprävention Fortschrittliche biometrische und Dokumentenüberprüfung stärken die Sicherheitsmaßnahmen.

Fortschrittliche biometrische und Dokumentenüberprüfung stärken die Sicherheitsmaßnahmen. Höhere Konversionsraten Eine schnellere Verifizierung führt zu einem reibungsloseren Onboarding-Prozess und geringeren Abbruchraten.

"Durch die Implementierung von Regula Face SDK und Regula Document Reader SDK konnten wir unsere internen Prozesse optimieren und gleichzeitig ein nahtloses Erlebnis für die Kunden von iCard Digital Wallet gewährleisten. Die Integration wurde in kurzer Zeit abgeschlossen und ermöglicht nun eine schnelle und sichere Identitätsprüfung, eine verbesserte betriebliche Effizienz und geringere Betrugsrisiken bei gleichzeitiger Steigerung der Kundenzufriedenheit", erklärt Gabriela Anastasova, Chief Product Officer bei iCard.

"In der heutigen Fintech-Landschaft ist es von entscheidender Bedeutung, ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu finden. Kunden erwarten einen reibungslosen Zugang, während Unternehmen strenge Vorschriften einhalten und sich gegen komplexe Betrugsversuche schützen müssen. Wir sind stolz darauf, iCard dabei zu unterstützen, diese perfekte Balance zu finden. Unsere Lösungen gewährleisten, dass jede Identitätsprüfung robust, automatisiert und reibungslos verläuft, sodass Fintech-Innovatoren wie iCard sicher und effizient skalieren können", kommentiert Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Um mehr darüber zu erfahren, wie iCard die Identitätsprüfung mit den Lösungen von Regula optimiert hat, lesen Sie bitte die vollständige Fallstudie auf der Website von Regula.

Über iCard

iCard ist ein lizenziertes E-Geld-Institut und ein führendes Unternehmen im europäischen Fintech-Sektor. Mit über 18 Jahren Erfahrung bieten wir innovative Zahlungsdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Unsere Mission ist es, finanzielle Vorteile für alle zugänglich zu machen. Aus diesem Grund investieren wir unsere Zeit und Ressourcen in die Entwicklung von Lösungen, die Menschen und Unternehmen in die Lage versetzen, die volle Kontrolle über ihre Finanzen zu übernehmen, und gleichzeitig ein nahtloses Kundenerlebnis durch sichere, innovative und unkomplizierte Finanz- und Technologiedienstleistungen gewährleisten.

Erfahren Sie mehr unter www.icard.com.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250506756612/de/

Contacts:

Kristina ks@regulaforensics.com