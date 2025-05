Der Silber-Squeeze: Warum dieser Markt für einen Ausbruch bereit ist! Unglaubliche Nachfrage trifft auf schrumpfendes Angebot: Silbers Moment ist gekommen!

Der Silbermarkt befindet sich seit sieben Jahren in einem Angebotsdefizit - eine Situation, die viele Anleger und Marktbeobachter zunehmend beschäftigt. In diesem ausführlichen Beitrag werfen wir einen genauen Blick auf die neuesten Zahlen, analysieren die Angebots- und Nachfragesituation und beleuchten, welche Faktoren den Silberpreis in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen könnten. Dabei stützen wir uns auf aktuelle Daten des World Silver Institute sowie auf fundierte Einschätzungen zu den Auswirkungen von Verteidigungsausgaben, grüner Technologie und der Kernkraft auf die Silbernachfrage.

Silber ist das 7. Jahr im Defizit - Wann kommt der Ausbruch?

Alle Infos und Handlungsoption zu Silber und allen anderen Rohstoffen gibt's hier!

Mehr zum Thema Silber gibt es auf der Deutschen Rohstoffnacht, welche im Rahmen der Anlegermesse INVEST Stuttgart am 9. Mai 2025 um 18 Uhr auf dem Messegelände stattfindet.

Top Referenten, wie Marc Friedrich und Dominik Kettner, so wie einer der größten Silberproduzenten weltweit geben spannende Einblicke in die Welt der Rohstoffe! Erfahren Sie hier welche kaufenswerten Aktien es gerade gibt und lernen Sie vom umfassenden Wissen unserer Referneten!

Aktuelle Marktlage: Das anhaltende Defizit im Silbermarkt

Für das Jahr 2024 prognostiziert das World Silver Institute ein Defizit von fast 190 Millionen Unzen Silber. Dieses Defizit ist ein klares Zeichen dafür, dass die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Tatsächlich hat sich das kumulierte Defizit über die letzten Jahre auf etwa 1,2 Milliarden Unzen summiert - ein Volumen, das die weltweiten Lagerbestände weitgehend aufgebraucht hat. Das bedeutet, dass die physischen Reserven, auf die der Markt früher zurückgreifen konnte, zunehmend schrumpfen.

Obwohl ein sogenannter "Squeeze" - also eine plötzliche und starke Verknappung - schwer vorherzusagen ist, liegt auf der Hand, dass die Marktbedingungen auf einen solchen Ausbruch hindeuten. Persönlich halte ich es jedoch für realistischer, dass wir in diesem Jahr einen stetigen Anstieg des Silberpreises auf 50 bis 60 US-Dollar erleben, bevor es möglicherweise zu einem noch stärkeren Sprung kommen könnte.

Angebotsentwicklung: Produktion und Recycling im Fokus

Globale Silberproduktion 2024

Die globale Silberproduktion lag 2024 bei fast 820 Millionen Unzen. Besonders hervorzuheben ist die Erholung der Produktion aus Mexiko, die unter anderem auf die volle Auslastung der Panaskito-Mine zurückzuführen ist. Auch in Australien, Bolivien und den USA stieg der Ausstoß. Gleichzeitig ist das Primärsilberangebot - also Silber, das hauptsächlich als Hauptprodukt abgebaut wird - weiterhin rückläufig und erreichte nur noch 227,5 Millionen Unzen. Dies verdeutlicht, wie stark Silber oft nur als Nebenprodukt anderer Metalle wie Kupfer, Blei oder Zink gefördert wird.

Interessanterweise sank die Silberproduktion aus Kupferminen um 1,8 % auf 219,4 Millionen Unzen, während das Angebot aus Blei- und Zinkminen stabil blieb und 2024 die Hauptquelle für Silber darstellte. Die Silberproduktion als Nebenprodukt von Goldminen verzeichnete mit einem Anstieg von 12 % auf 13,9 Millionen Unzen zwar das stärkste Wachstum, doch dieser Zuwachs reicht bei Weitem nicht aus, das Defizit zu kompensieren.

Recycling und seine Grenzen

Das Recycling von Silber erreichte 2024 mit 194 Millionen Unzen ein 12-Jahres-Hoch und stieg damit um 6 %. Obwohl dies zunächst positiv klingt, darf man nicht vergessen, dass recyceltes Silber zuvor bereits verbraucht wurde - es handelt sich also eher um eine Wiederverwendung als um eine neue Angebotsquelle. Besonders auffällig war der Anstieg bei Silberwaren um 11 %, da die hohen Preise viele Konsumenten im Westen dazu veranlassten, Silberbesteck und ähnliches zu verkaufen.

Der Industrieschrott trug ebenfalls zum Recycling bei, insbesondere durch die Verarbeitung von Ethyloxid-Katalysatoren, die in der chemischen Industrie verwendet werden. Trotz dieser Recyclingsteigerungen bleibt die Angebotslage angespannt, da keine signifikanten neuen Förderprojekte in Sicht sind, die das Defizit nachhaltig reduzieren könnten.

Nachfrage: Treiber und Trends im Silbermarkt

Industrielle Nachfrage erreicht Rekordniveau

Die Silbernachfrage lag 2024 bei etwa 1,164 Milliarden Unzen, was einem Zuwachs von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein wesentlicher Grund für diesen Anstieg ist die stark wachsende industrielle Nachfrage, die mit 680,5 Millionen Unzen ein neues Rekordniveau erreichte. Besonders die grüne Ökonomie - darunter Photovoltaik, Elektromobilität und der Ausbau von Stromnetzen - treibt den Bedarf an Silber maßgeblich an.

China ist hierbei als weltweit größter Markt für Photovoltaikanlagen führend, mit über 278 Gigawatt installierter Leistung im Jahr 2024. Manche Quellen sprechen sogar von über 300 Gigawatt, was die enorme Dynamik dieses Sektors verdeutlicht. Ebenso spielen Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, Konsumelektronik und Elektronik eine immer größere Rolle. Auch die Automobil- und Luftfahrtindustrie erhöhten ihren Silberverbrauch deutlich.

Regionale Unterschiede in der Nachfrage

Geografisch betrachtet ist China mit einem Industriewachstum von 7 % und Indien mit 4 % die Hauptnachfragequelle. Im Gegensatz dazu zeigte der Westen - insbesondere Europa und die USA - eine schwächere Nachfrage, wobei die USA sogar einen Rückgang von 6 % verzeichneten. Diese regionale Verschiebung wird sich auf lange Sicht jedoch vermutlich wieder angleichen, da technologische Entwicklungen und industrielle Expansion weltweit voranschreiten.

Schmuck- und Münzmarkt

Im Schmuckbereich erholte sich die Nachfrage 2024 um 3 % auf 208,7 Millionen Unzen, vor allem getrieben durch Indien und Thailand. In Thailand stieg der Lebensstandard, was zu einem erhöhten Silberkonsum führte. Europa hingegen verzeichnete einen Rückgang, während die Nachfrage in den USA stabil blieb.

Der Bereich Fotografie, einst ein bedeutender Silberverbraucher, ist mittlerweile stark rückläufig und spielt mit nur noch 25,5 Millionen Unzen kaum noch eine Rolle. Auch die Nachfrage aus dem Medizinsektor zeigt leichte Verbesserungen, bleibt aber insgesamt überschaubar.

Die Nachfrage nach Münzen und Barren erreichte 2024 mit 190,9 Millionen Unzen ein 5-Jahres-Tief und sank um 22 %. Dies erklärt teilweise, warum der Silberpreis trotz des Defizits nicht stärker gestiegen ist: Die physische Investmentnachfrage, die früher oft Preistreiber war, bleibt aktuell schwach. Während westliche Kernmärkte aufgrund steigender Lebenshaltungskosten und Gewinnmitnahmen nachgaben, stieg die Investmentnachfrage in Indien um 21 % und erreichte das höchste Niveau seit 2015.

Marktdynamik und Positionen der Marktteilnehmer

Die Positionierungen großer Spekulanten und Händler geben spannende Einblicke in die aktuelle Marktdynamik. In den letzten Wochen haben große Spekulanten wie Hedgefonds und Geldmarktmanager ihre Long-Positionen leicht reduziert, während ihre Short-Positionen stärker zurückgingen. Gleichzeitig erhöhten kommerzielle Händler sowohl ihre Long- als auch ihre Short-Positionen, wobei die Netto-Short-Position der Commercials zuletzt auf über 64.000 Kontrakte stieg.

Bemerkenswert ist, dass die Short-Position der Commercials mehr als doppelt so groß ist wie ihre Long-Position, was auf eine angespannte Lage im Markt hindeutet. Die Frage ist, wie lange diese Positionen noch gehalten werden können, bevor es zu einer verstärkten physischen Nachfrage kommt - und damit zu einem möglichen "Bang" im Silberpreis.

Ausblick auf den Silberpreis: Chartanalyse und Kursziele

Die technische Analyse zeigt, dass ein Ausbruch über die Marke von etwa 36 US-Dollar als erstes Ziel 45 US-Dollar und anschließend 51 US-Dollar freisetzen könnte. Persönlich halte ich es sogar für möglich, dass der Silberpreis noch in diesem Jahr auf bis zu 62 US-Dollar ansteigen kann, mit weiterem Potenzial im ersten Quartal 2026.

Unternehmen im Fokus: Silberproduzenten mit vielversprechenden Aussichten

Ein Blick auf einige der führenden Silberproduzenten zeigt, dass sich hier attraktive Chancen bieten:

Discovery Silver : Nach einem Abwärtstrend hat sich die Aktie stark erholt. Das erste Kursziel von 2,75 kanadischen Dollar wurde erreicht, und es wird ein Anstieg auf fünf bis sechs kanadische Dollar erwartet. Mit der Genehmigung zum Bau der Cordero-Mine könnte die Aktie weiter steigen.

Endevour Silver : Dieses Unternehmen steht kurz davor, die Teronera-Mine online zu bringen und hat kürzlich eine Mine in Peru erworben. Die Kursziele liegen zwischen 7 und 13 kanadischen Dollar, was enormes Wachstumspotenzial signalisiert.

Silvercorp : Mit einem stabilen Aufwärtstrend und einem Ziel von 65 bis 68 Cent (USD) zeigt sich hier eine solide Entwicklung, die langfristig auf 80 bis 90 Cent und darüber hinaus auf 1,25 US-Dollar führen könnte.

Vizsla Silver : Ein erfahrener Produzent mit einem Kursziel von 11 kanadischen Dollar.

Pan American Silver : Ein etablierter Akteur mit einem gesunden Chartbild und einem Kursziel von 48 kanadischen Dollar.

Osisko Gold Royalties : Obwohl primär ein Goldunternehmen, produziert Osisko rund 25 Millionen Unzen Silber jährlich und zählt damit zu den großen Silberproduzenten. Die Aktie hat sich seit einem doppelten Boden bei 12 US-Dollar stark entwickelt, mit Kurszielen von 40 und 63 kanadischen Dollar. Zudem zahlt das Unternehmen Dividenden, was es für Anleger attraktiv macht.

Für diejenigen, die breit diversifiziert in den Silbermarkt investieren möchten, bietet der Global X Silver Miner ETF eine hervorragende Möglichkeit. Mit über 35 enthaltenen Titeln vereint er viele der wichtigsten Silberunternehmen weltweit und kombiniert physisches Silber mit Aktien von Explorations- und Produktionsfirmen. Der ETF zeigt erste zyklische Kaufsignale mit einem Kursziel von 60 US-Dollar.

Unternehmen im Überblick:

Sierra Madre Gold & Silver ? https://sierramadregoldandsilver.com/

ISIN: CA8263XP1041 , WKN: A3CM97 , TSXV: SM.V

Discovery Silver Corp. ? https://discoverysilver.com/

ISIN: CA2546771072 , WKN: A3CM15 , FRA: 1CU0.F , TSX: DSV.TO , Valor: 37127221

Endeavour Silver Corp. ? http://www.edrsilver.com

ISIN: CA29258Y1034 , WKN: A0DJ0N , FRA: EJD.F , TSX: EDR.TO , Valor: 1935513

MAG Silver Corp. ? http://www.magsilver.com/

ISIN: CA55903Q1046 , WKN: 460241 , FRA: MQ8.F , TSX: MAG.TO , Valor: 1596180

Osisko Gold Royalties Ltd. ? https://osiskogr.com/en/

ISIN: CA68827L1013 , WKN: A115K2 , FRA: OM4.F , TSX: OR.TO , Valor: 24583868

Vizsla Silver Corp. ? https://vizslasilvercorp.ca/

ISIN: CA92859G6085 , WKN: A40EG3 , FRA: 0G31.F , TSX: VZLA.TO

Ein Blick auf die Zukunft: Verteidigung, Kernkraft und grüne Technologien als Nachfragebooster

Quelle: Swiss Resource Capital AG

Ein entscheidender Faktor, der den Silbermarkt in den kommenden Jahren stark beeinflussen wird, sind die steigenden Verteidigungsausgaben. Globale Militärausgaben erreichten 2023 ein Rekordniveau von 2,7 Billionen US-Dollar. Silber ist ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Rüstungsgüter - von Tomahawk-Marschflugkörpern, die etwa 500 Unzen Silber enthalten, bis hin zu Panzern und anderen militärischen Geräten. Offizielle Zahlen zur Silberverwendung in der Rüstungsindustrie sind zwar selten öffentlich, doch die Bedeutung von Silber in diesem Bereich ist unbestritten.

Hinzu kommt die Kernkraft, die ebenfalls auf Silber angewiesen ist. In Kernkraftwerken werden Silber-Ingots benötigt, um die Kernreaktion zu steuern. Der Bau neuer Anlagen erfordert mehrere Millionen Unzen Silber. Aktuell sind weltweit 66 Kernkraftwerke in Betrieb, 68 weitere sind geplant, und 444 befinden sich in langfristiger Planung. Dies bedeutet eine erhebliche und nachhaltige Nachfrage nach Silber in diesem Sektor.

Fazit: Silber steht am Beginn eines echten Bullenmarktes

Die Daten und Entwicklungen zeigen deutlich, dass der Silbermarkt vor einem bedeutenden Wandel steht. Das anhaltende Angebotsdefizit, das sich nunmehr über sieben Jahre erstreckt, wird durch eine steigende industrielle Nachfrage verstärkt - insbesondere aus den Bereichen grüne Technologien, Verteidigung und Kernkraft. Die Kombination aus rückläufigem Primärangebot, begrenztem Recyclingpotenzial und wachsender Nachfrage deutet auf eine starke Preisperspektive für Silber hin.

Die Positionen der Marktteilnehmer sowie die technischen Chartanalysen unterstützen die Erwartung eines baldigen Ausbruchs im Silberpreis. Diverse vielversprechende Silberproduzenten bieten Anlegern attraktive Einstiegsmöglichkeiten, während breit gestreute Investmentvehikel wie der Global X Silver Miner ETF den Zugang zum gesamten Silbersektor erleichtern.

Angesichts dieser Faktoren ist es nur eine Frage der Zeit, bis Silber seinen Weg nach oben macht. Wer jetzt investiert, könnte von den kommenden Entwicklungen erheblich profitieren.

Bleiben Sie dran, verfolgen Sie die Marktbewegungen und nutzen Sie die Chancen, die der Silbermarkt in den nächsten Jahren zweifellos bieten wird.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA82835P1036,CA6979001089,XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA68827L1013,XD0002746044,215837033,CA2546771072,CA92859G6085