Die NPL-Quote (Non Performing Loans) im Bereich der Wohnimmobilien- und Baufinanzierungskredite ist seit der Zinswende geringfügig gestiegen. In Deutschland legte sie um 0,14 Prozentpunkte zu, liegt aber immer noch auf einem sehr niedrigen Nvieau von 0,92% und damit unter dem Stand bis einschließlich zweitem Quartal 2021. Ein Anstieg der NPL-Quote zeigt sich in Europa nur noch in Finnland (+0,14 PP) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...