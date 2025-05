Freiburg, den 7. Mai 2025

Die Studienergebnisse zeigen die Überlegenheit von Norucholsäure (NCA) gegenüber Placebo im kombinierten primären Endpunkt. Es gibt derzeit kein zugelassenes Arzneimittel zur Behandlung von primär sklerosierender Cholangitis. Die Ergebnisse der Studie NUC-5 nach 96 Wochen der Analyse werden auf dem EASL-Kongress 2025 in Amsterdam vorgestellt.

Dr. Falk Pharma, ein forschungsbasiertes Pharmaunternehmen und Spezialist für Verdauungs- und Stoffwechselmedizin, gab heute positive Ergebnisse seiner zulassungsrelevanten Phase-III-Studie (NUC-5) zu Norucholsäure (NCA) bei primär sklerosierender Cholangitis (PSC) bekannt.

NUC-5 (NCT03872921) ist eine doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studie, in die 301 Patient*innen mit PSC aufgenommen wurden, welche für insgesamt 192 Wochen entweder 1500 mg NCA oder Placebo erhalten. Bei der primären Datenanalyse nach 96 Behandlungswochen wurde der kombinierte primäre Endpunkt aus teilweiser Normalisierung der Blutwerte eines mit PSC verknüpften Leberenzyms (alkalische Phosphatase) und keiner Verschlechterung des histologisch bestätigten Krankheitsstadiums von einem statistisch signifikant größeren Anteil der Patient*innen in der NCA-Gruppe als in der Placebogruppe erreicht. Die signifikante Überlegenheit von NCA wurde auch bei mehreren sekundären Endpunkten festgestellt. Die Sicherheitsdaten ergaben in der NCA-Gruppe und der Placebogruppe ähnliche Raten von unerwünschten Ereignissen und schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen.

Die wichtigsten Ergebnisse aus NUC-5 werden auf dem EASL-Kongress in Amsterdam in der Late Breaker Session am Samstag, dem 10. Mai 2025 vorgestellt.

PSC ist eine seltene, progrediente Krankheit, bei der das Immunsystem die Gallengänge in der Leber angreift, was zu Fibrose, d. h. zur Bildung von Narbengewebe führt. Ein erheblicher Anteil der Patient*innen entwickelt eine Krebserkrankung (Gallengangs-, Leber- oder Kolorektalkarzinom), während bei vielen anderen Patient*innen die Krankheit schließlich zu Leberzirrhose fortschreitet. Derzeit steht keine zugelassene pharmakologische Therapie zur Verfügung. Die wirksamste Behandlung besteht in der Lebertransplantation.

"Ein Arzneimittel zu finden, mit dem sich PSC wirksam behandeln lässt, stellt seit Jahrzehnten eine Herausforderung auf dem Gebiet der Hepatologie dar", erklärt Prof. Michael Trauner, Leiter der klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie an der Medizinischen Universität Wien und leitender Prüfarzt der Studie. "Nach so vielen Enttäuschungen in diesem Bereich sind die ersten positiven Ergebnisse einer Phase-III-Studie zu PSC ein Wendepunkt für Menschen mit PSC, deren Familien, Ärztinnen, Ärzte und die gesamte PSC-Gemeinschaft. Die Ergebnisse dieser Studie werden nicht nur zu Fortschritten in der Patientenversorgung führen, sondern den Wissenschaftlern auch neue Erkenntnisse über die Krankheit selbst liefern."

"Wir sind begeistert von den positiven Ergebnissen der NUC-5-Studie, der bisher größten klinischen Studie zu PSC, in der vor und nach der Behandlung entnommene Biopsieproben der Patient*innen verglichen wurden", so Dr. Kai Pinkernell, Managing Director Science & Innovation bei Dr. Falk Pharma. "Eine klinische Studie mit dieser Dauer und Beteiligung ist eine große Aufgabe und wir danken allen teilnehmenden Patient*innen, Prüfärzt*innen und Studienmitarbeitenden für ihr Engagement bei dieser Studie."





Über Norucholsäure

Norucholsäure ist ein semi-synthetisches Gallensäurederivat. Im Gegensatz zu endogener Gallensäure erfährt NCA mit Glycin oder Taurin keine bedeutsame Amidierung, wodurch NCA von Cholangiozyten aus der Gallenflüssigkeit aufgenommen und anschließend von Hepatozyten in einem als "cholehepatisches Shunting" bezeichneten Prozess wieder in die Gallenflüssigkeit abgegeben wird. Es wird angenommen, dass dies zusammen mit mutmaßlichen direkten entzündungshemmenden und antifibrotischen Mechanismen für eine schützende Wirkung bei PSC sorgt. In einer früheren Phase-II-Studie wurde durch eine 12-wöchige Behandlung mit NCA nachweislich eine signifikante Senkung der alkalischen Phosphatase (ALP)-Werte erzielt.





Über NUC-5

NUC-5 ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie mit 301 Teilnehmenden mit anhand einer Biopsieprobe bestätigter PSC und ALP-Werten, die bei mindestens dem 1,5-Fachen des oberen Normalwerts (ULN) liegen. Der kombinierte primäre Endpunkt war eine teilweise Normalisierung des ALP-Werts auf unterhalb des 1,5-fachen ULN und keine Verschlechterung des histologisch bestätigten Krankheitsstadiums (Klassifikation nach Ludwig). Der sekundäre Hauptendpunkt war eine teilweise Normalisierung des ALP-Werts auf unterhalb des 1,5-fachen ULN und keine Verschlechterung des histologisch bestätigten Krankheitsstadiums (modifiziertes Staging nach Nakanuma).

Nach 96 Wochen erreichten 15,1 % der mit NCA behandelten Patient*innen den primären Endpunkt, im Vergleich zu 4,2 % der Patient*innen in der Placebogruppe (p = 0,0048). Ebenso erreichten 15,1 % der Patient*innen in der NCA-Gruppe und 5,1 % der Patient*innen in der Placebogruppe den wichtigsten sekundären Endpunkt (p = 0,0086). Die Behandlung mit NCA führte bei 25,2 % der Patient*innen zu einer Verbesserung der Fibrose (um mindestens ein Stadium nach Ludwig), im Vergleich zu 10,5 % der Patient*innen in der Placebogruppe (p = 0,0217). Darüber hinaus war bei 40,4 % der Placebopatient*innen eine Verschlechterung um mindestens ein Stadium nach Ludwig zu beobachten, im Vergleich zu 20,3 % der NAC-Patient*innen (p = 0,0069). Die Blutwerte mehrerer Leberenzyme verbesserten sich unter NCA, jedoch nicht unter Placebo. NCA wurde gut vertragen, in beiden Behandlungsarmen traten ähnliche Raten an schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen auf.

NUC-5 läuft noch und die Teilnehmenden erhalten für weitere 96 Wochen eine kontinuierliche doppelblinde Behandlung mit entweder NCA oder Placebo. Weitere Ergebnisse werden nach Abschluss der gesamten 192 Wochen der doppelblinden Behandlung veröffentlicht. Patient*innen, die alle 192 Wochen der doppelblinden Behandlung abschließen, erhalten die Möglichkeit einer unverblindeten Behandlung mit NCA für bis zu eineinhalb weitere Jahre.



Abstrakt hier lesen(LBO-001)





Über die Dr. Falk Pharma GmbH

Die Dr. Falk Pharma GmbH mit Sitz in Freiburg entwickelt und vertreibt seit über 60 Jahren innovative Arzneimittel für verschiedene Erkrankungen der Leber, der Gallenwege, des Darms und der Speiseröhre. Als internationaler Spezialist für Verdauungs- und Stoffwechselmedizin bringt das Unternehmen Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftler*innen und Patient*innen zusammen, um neue und wirkungsvolle Ansätze der Versorgung der Betroffenen zu entwickeln. Im Fokus der Forschungsinvestitionen und Studien steht das Ziel, die klinische Praxis und das Leben der Patient*innen nachhaltig zu verbessern. Das stetig wachsende Familienunternehmen mit globaler Vernetzung und 10 Tochtergesellschaften in Europa und Australien forscht und entwickelt in Freiburg. Hergestellt werden die pharmazeutischen Produkte in Europa, größtenteils in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz. Das mit der Region Breisgau tief verbundene Unternehmen beschäftigt rund 1400 Mitarbeiter*innen, davon 340 in Freiburg.

Weitere Informationen über die Dr. Falk Pharma finden Sie unter: www.drfalkpharma.de