Der Dax hat am Dienstag seine fulminante Gewinnserie von 9 Handelstagen mit einem Plus von über 10 % beendet. Belastet vom Hickhack um die Kanzlerwahl und schwächelnden US-Börsen rutschte er zunächst um rund 2 % auf 22.861 Punkte ab, bevor er wieder die Flucht nach vorne antrat. Am Ende eines volatilen Handelstages stand schließlich ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...