Seine Hoheit Scheich Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan erwirbt Optionsscheine zum Kauf von 6,75 Millionen Diginex-Aktien für einen Gegenwert von 300 Millionen US-Dollar im Rahmen einer privaten Transaktion



LONDON - 7. Mai 2025 - Diginex Limited ("Diginex") (NASDAQ: DGNX), ein führendes Impact-Tech-Unternehmen mit Fokus auf drängende Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), gibt bekannt, dass Seine Hoheit Shaikh Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan, ein Mitglied der Königsfamilie von Abu Dhabi, in einer privaten Transaktion Optionsscheine zum Kauf von 6,75 Millionen Diginex-Stammaktien (die "Optionsscheine") im Rahmen einer privaten Transaktion für einen Gegenwert von 300 Millionen US-Dollar erworben hat. Diese bedeutende Investition unterstreicht die Vertiefung der Beziehungen von Diginex zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und stärkt seine Position als Vorreiter bei der Förderung nachhaltiger Finanzen und Innovationen auf globaler Ebene. Sofern Seine Hoheit alle Optionsscheine zum Erwerb von 6.750.000 Diginex-Stammaktien ausübt, würde Diginex ca. 69,2 Millionen US-Dollar erhalten und Seine Hoheit würde zum Inhaber eines ~22,7 %igen Anteils der ausstehenden Diginex-Stammaktien werden (unter der Annahme, dass sich die Anzahl der zum heutigen Tag ausstehenden Stammaktien von Diginex nicht ändert).



Seine Hoheit erwarb die Optionsscheine über seine alleinige Investmentholdinggesellschaft Nomas Global Investments L.L.C - S.P.C ("Nomas Global") von Rhino Ventures Limited ("RVL"), der alleinigen Investmentholdinggesellschaft von Miles Pelham, Chairman und Gründer von Diginex.



RVL hat den Erhalt der ersten Gegenleistung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bestätigt. Die Optionsscheine wurden mit Wirkung zum 6. Mai 2025 von Diginex an Nomas Global überschrieben, abgetreten und übertragen. Gemäß den Bedingungen der privaten Transaktion ist Nomas Global verpflichtet, den Restbetrag der Gegenleistung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar bis zum 31. Dezember 2025 an RVL zu zahlen.



Die Optionsscheine bestehen aus drei Tranchen wie folgt:

ein Optionsschein zum Kauf von 2.250.000 Stammaktien, ausübbar zu einem Preis von 8,20 US-Dollar pro Aktie, wobei diese Option 15 Monate nach dem 23. Januar 2025 verfällt, und ein Optionsschein zum Kauf von 2.250.000 Stammaktien, ausübbar zu einem Preis von 10,25 US-Dollar pro Aktie, wobei diese Option 18 Monate nach dem 23. Januar 2025 verfällt, und ein Optionsschein zum Kauf von 2.250.000 Stammaktien zu einem Preis von 12,30 US-Dollar pro Aktie, wobei diese Option 24 Monate nach dem 23. Januar 2025 verfällt.

Die Transaktion folgt auf die am 17. März 2025 bekannt gegebene strategische Allianz zwischen Diginex und Nomas Global, die Pläne für eine Doppelnotierung der Stammaktien von Diginex an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) und eine potenzielle Kapitalerhöhung um bis zu 250 Millionen US-Dollar vorsieht. Dieser jüngste Schritt festigt das Engagement von Diginex in den Vereinigten Arabischen Emiraten, setzt die Vorreiterrolle des Emirats im Bereich Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Diversifizierung fort und stärkt seine Fähigkeit, den transformativen Wandel in der globalen Nachhaltigkeitslandschaft voranzutreiben.



"Wir fühlen uns geehrt, Seine Hoheit Scheich Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan als wichtigen Stakeholder begrüßen zu dürfen", sagte Miles Pelham, Chairman von Diginex. "Diese Investition unterstreicht unsere gemeinsame Vision, modernste Technologie zu nutzen, um Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit zu bewältigen. Mit dieser Allianz ist Diginex gut aufgestellt, um sein Wachstum in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der gesamten GCC-Region zu beschleunigen und gleichzeitig seine Arbeit zur Festlegung von Standards für nachhaltige Finanzierung weltweit voranzutreiben."



Seine Hoheit Scheich Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan, ein visionärer Führer, der sich für die Förderung von Nachhaltigkeit und Innovation in den Vereinigten Arabischen Emiraten einsetzt, bekundete sein Vertrauen in Diginex: "Dieser Erwerb spiegelt meine Überzeugung wider, dass Diginex das Potenzial hat, sowohl in den Vereinigten Arabischen Emiraten als auch weltweit einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Finanzwirtschaft zu leisten. Durch die Bündelung unserer Ressourcen und unseres Fachwissens schaffen wir eine Zukunft, in der Technologie und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen, um dauerhaften und nachhaltigen Wohlstand zu schaffen."



Diginex steht an der Spitze der ESG-Technologie und nutzt seine innovative Plattform, um nachhaltige Finanzdienstleistungen auf globaler Ebene neu zu definieren. Durch die Integration fortschrittlicher Blockchain-Technologie, künstlicher Intelligenz und Datenanalyse ermöglicht Diginex Unternehmen und Regierungen, die Transparenz und Effizienz ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung (ESG) zu verbessern und unterstützt 17 internationale Rahmenwerke wie GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) und TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Dieser zukunftsweisende Ansatz hat Diginex als zuverlässigen Partner für Unternehmen etabliert, die ihre Nachhaltigkeitsstandards an die sich wandelnden Anforderungen anpassen möchten. Die preisgekrönten RegTech-Lösungen des Unternehmens liefern umsetzbare Erkenntnisse für Klimaschutzmaßnahmen und unternehmerische Verantwortung. Diginex engagiert sich für das Wachstum nachhaltiger Finanzdienstleistungen und baut seinen Einfluss weltweit aus. Beispielhaft dafür sind strategische Partnerschaften wie die Zusammenarbeit mit Seiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das Unternehmen regionale Ziele wie "Vision 2030" und "Net Zero by 2050" unterstützt.



Weitere Informationen oder einen Termin für eine Demo erhalten Sie unter: www.diginex.com .





https://www.diginex.com/

