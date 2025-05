Hannover (ots) -Die Digitalisierung im Handwerk hinkt vielerorts hinterher, obwohl sie für den Erfolg und die Zukunft von Handwerksbetrieben entscheidend ist. Unternehmen müssen sich jetzt mit digitalen Lösungen auseinandersetzen, um Prozesse zu optimieren und Fachkräfte zu gewinnen. Alexander Thieme, Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH, unterstützt Handwerksbetriebe mit seiner Marketingagentur dabei, um mit kaufbereiten Kundenanfragen und qualifizierten Fachkräften Planbarkeit und Wachstum zu erzielen. Warum sich auch das Handwerk mit KI beschäftigen sollte, erklärt der Experte in diesem Artikel.Die Auftragsbücher im Handwerk sind voll - doch um im Wettbewerb zu bestehen, fehlen oft Zeit, Personal und Struktur. Viele Handwerksbetriebe stoßen im Tagesgeschäft an ihre Grenzen: Angebote müssen geschrieben, Baustellen koordiniert und Materialien bestellt werden - oft ohne digitale Unterstützung. Stattdessen läuft noch immer vieles auf Zuruf, mit veralteter Software oder per Zettelwirtschaft. Die Folgen sind unnötige Wege, Informationsverluste und unklare Verantwortlichkeiten. Währenddessen setzt die Konkurrenz zunehmend auf KI-Lösungen, um Prozesse zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Wer jetzt nicht anfängt, sich mit dem Thema KI im Handwerk zu beschäftigen, riskiert in wenigen Jahren, abgehängt zu werden. "Technologische Entwicklungen machen auch vor dem Handwerk nicht Halt", mahnt Alexander Thieme von der A&M Unternehmerberatung. "Was heute noch innovativ ist, wird morgen im Mittelstand zum Standard.""KI kann im Handwerk genau dort entlasten, wo die Zeit am knappsten ist: bei Planung, Kommunikation und Büroarbeit. Wer sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, spart nicht nur Zeit und Geld, sondern sichert auch die Zukunft seines Betriebs." Mit der A&M unterstützt Alexander Thieme Handwerksbetriebe dabei, ihre Prozesse zu optimieren, sich nachhaltig im Markt zu positionieren und qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Ob Recruiting, Kooperationen mit Zulieferern oder Neukundengewinnung - durch individuelles Onlinemarketing gepaart mit einem breiten Netzwerk aus mehr als 1.000 Partnern, steht die A&M Unternehmerberatung Handwerksunternehmen, die ihr Wachstum planbar skalieren möchten, in allen Bereichen kompetent zur Seite.Typische Herausforderungen in Handwerksbetrieben"Betriebe stehen heute vor einer Vielzahl an Herausforderungen, die ihnen den Arbeitsalltag erschweren", sagt Alexander Thieme. "Der Fachkräftemangel gehört dabei zu den drängendsten Problemen: Qualifiziertes Personal ist schwer zu finden, sodass freie Stellen oft lange unbesetzt bleiben. Gleichzeitig ist der Zeitdruck hoch, weshalb viele Unternehmen am Limit arbeiten." Hinzu kommt ein Mangel an Transparenz: In vielen Betrieben ist unklar, an welchen Stellen Zeit und Geld verloren gehen.Moderne KI-Lösungen können genau hier ansetzen: Indem sie Routineaufgaben übernehmen, helfen sie beispielsweise dabei, interne Prozesse wie die Terminplanung oder die Angebotserstellung zu automatisieren. Dabei muss der Einstieg weder teuer noch kompliziert sein. Viele Anwendungen lassen sich direkt im Browser oder per App bedienen - ganz ohne umfassende IT-Vorkenntnisse oder aufwendige Schulungen. Auch die Einstiegskosten sind dank modularer Systeme und flexibler Cloud-Dienste überschaubar. Für die Mitarbeiter bedeutet der Einsatz von KI vor allem Entlastung: Statt ihre Zeit mit wiederkehrenden Tätigkeiten wie Rechnungserstellung oder Materialplanung zu verbringen, können sie sich endlich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.Digitalisierung im Handwerk: Konkrete Praxisbeispiele für den Einsatz von KIEs gibt viele Bereiche im Handwerk, in denen KI zum Einsatz kommen kann, um die Effizienz und Präzision zu steigern. Ein Beispiel ist die automatisierte Terminvergabe: Hierbei übernimmt eine KI-gestützte Software die Koordination zwischen dem Kalender des Unternehmens und den Wünschen der Kunden, indem sie freie Zeitfenster automatisch erkennt - ganz ohne Rückfragen. So können Termine schneller und effizienter vergeben werden. Auch bei der Angebotserstellung können moderne KI-Lösungen unterstützend wirken, indem sie auf Basis früherer Projekte automatisch maßgeschneiderte Angebote erstellen - selbstverständlich immer angepasst an die Materialpreise, die Mitarbeiterverfügbarkeit und die Erfahrungswerte.Auch im Bereich der Fehlererkennung kann KI zum Einsatz kommen. Zum Beispiel im Metallbau, wo KI-gestützte Software dabei helfen kann, Bilddaten zu analysieren und Produktionsfehler zu erkennen. Dadurch werden teure Nacharbeiten vermieden. Ein weiterer möglicher Einsatzbereich ist die Kundenkommunikation mit Chatbots: KI-gestützte Systeme können erste Anfragen automatisch beantworten oder weiterleiten, sodass in Zukunft kein potenzieller Kunde mehr übersehen wird.Der Weg zur DigitalisierungKI im Handwerk ist nicht bloß ein Trend, sondern wird in Zukunft entscheidend für den Erfolg sein. Wer jetzt handelt und frühzeitig digitalisiert, verschafft sich einen klaren Wettbewerbsvorteil. Kunden schätzen Unternehmen, die schnell, professionell und unkompliziert arbeiten. Digitale Dienstleistungen wie schnelle Reaktionszeiten, Online-Terminbuchung und digitale Auftragsverfolgung sind längst keine Luxusfeatures mehr, sondern werden vermehrt als Standard vorausgesetzt. Wer hier nicht mitzieht, riskiert, den Anschluss zu verlieren. Umso hilfreicher ist es, dass es derzeit zahlreiche staatliche Förderprogramme für Digitalisierung gibt, die den KI-Einstieg erleichtern - so beispielsweise das Programm "Digital Jetzt" vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.Unternehmen, die den Weg in die Digitalisierung nicht alleine gehen möchten, finden in der A&M Unternehmerberatung einen erfahrenen Ansprechpartner mit klarem Fokus auf Handwerksbetriebe. Alexander Thieme und sein Team kennen die spezifischen Herausforderungen, mit denen kleine und mittelständische Unternehmen aktuell konfrontiert sind. Mit ihrer eigenen Methode, RegioKI®, haben sie ein KI-gestütztes System entwickelt, das Handwerksbetriebe bei der Kundengewinnung, Mitarbeiterbindung und Prozessoptimierung unterstützt. "Wir begleiten Handwerksunternehmen Schritt für Schritt durch den gesamten Digitalisierungsprozess - von der Analyse über die Auswahl passender Tools bis hin zur Umsetzung", sagt Alexander Thieme. "Dabei setzen wir auf eine individuelle Beratung ohne Fachchinesisch - immer mit Blick auf das Tagesgeschäft. Unser Ziel ist es, so die Grundlage für den Handwerksbetrieb der Zukunft zu legen."Sie möchten Ihren Handwerksbetrieb mit KI fit für die Zukunft machen? 