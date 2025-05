© Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Eine Zinssenkung der Federal Reserve ist heute Abend nicht in Sicht - aber die Märkte hoffen auf Hinweise, wann es soweit sein könnte. Vor dem Sommer wird es wohl nichts.Wenn die US-Notenbank heute Abend ihre Entscheidung bekannt gibt, rechnen Beobachter mit einem Stillhalten - doch kaum jemand erwartet eine stille Sitzung. Die Federal Reserve wird den Leitzins voraussichtlich zum dritten Mal in Folge in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent belassen. Die begleitende Erklärung und die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell könnten entscheidend dafür sein, ob die Märkte ihre Hoffnung auf baldige Zinssenkungen aufrechterhalten - oder nicht. Die Ausgangslage ist komplex. Zwar …