Dorsten/München (ots) -Qualität, Robustheit und Langlebigkeit jeder einzelnen verwendeten Komponente haben direkten Einfluss auf den wirtschaftlichen Betrieb von Photovoltaikprojekten. Auf der international führenden Fachmesse Intersolar (7. bis 9. Mai 2025, Messe München) zeigt der Elektroinstallations-Spezialist EMC-direct (Dorsten) an Stand A3.214 maßgeschneiderte Lösungen für Kabelschutz, Befestigung und Werkzeuge, die den entscheidenden Unterschied ausmachen.Langjährige Erfahrung in der SolarbrancheBasierend auf über 20 Jahren Erfahrung und Kompetenz im Kabelschutz beliefert EMC-direct führende Akteure der Solarbranche mit hochwertigen, UV-beständigen Produkten. Maßgeschneiderte B2B-Servicepakete werden zudem den Anforderungen im hochdynamischen Projektgeschäft gerecht: Von der individuellen Beratung über Abrufaufträge mit Preis- und Liefersicherheit bis hin zur projektbezogenen Rechnungsstellung und GPS-genauer Baustellenlogistik erfüllt EMC-direct höchste Ansprüche. Der Erfolg spricht für sich: Allein in den vergangenen drei Jahren hat das nordrhein-westfälische Unternehmen europaweit mehrere Dutzend Freiflächenprojekte mit einer installierten Leistung von weit über 2 Gigawatt beliefert.EMC UV-STABIL-LABEL für eine bessere OrientierungDas Fach-Know-how zu hochwertigen, langlebigen Produkten teilt das Unternehmen mit seinen Geschäftspartnern und Kunden. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das eigens entwickelte Farbleitsystem "EMC UV-STABIL-LABEL", das zur Intersolar vorgestellt wird. Es erleichtert Projekteuren, Planern sowie Installateuren die Produktauswahl. Das neue Label kennzeichnet ausschließlich Bauteile mit nachgewiesener Langzeit-UV-Stabilität wie die garantiert zehn Jahre UV-beständigen HPER®-Kabelbinder, um beständige Qualität auch nach vielen Jahren intensiver Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Farbcodierungen ermöglichen eine schnelle Produktidentifikation - ideal für eine effiziente und sichere Projektplanung.Qualitätssortiment für Photovoltaik-InstallationenWeitere Highlights im Sortiment sind bis zu 20 Jahre UV-beständige Wellrohre für den oberirdischen oder unterirdischen Einsatz, Premiumwerkzeuge der eigenen Marke TOOLOVA® wie innovative Crimpzangen sowie Solar-Kantenclips und viele weitere Komponenten. Ein Schwerpunkt liegt ebenfalls auf kundenindividuellen Lösungen. Unter anderem im Sortimentsbereich der Befestigungsclips entwickelt und liefert EMC-direct auf Anfrage projektspezifische Sonderteile. Umfassende Kundenbefragungen bestätigen das hohe Vertrauen, das EMC-direct in der Solarbranche genießt: Regelmäßig gibt es Bestwerte für Qualität, Beratungsqualität, Service und Liefertreue.Der nachhaltige Kabelbinder aus Papier"Für uns ist es von zentraler Bedeutung, den Ausbau der erneuerbaren Energien mit unseren Produkt- und Dienstleistungslösungen zu unterstützen und zugleich hohe Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit zu erfüllen", schildert Thaddäus Nagy, Geschäftsführer EMC-direct. Deshalb zeigt das Unternehmen auf der Intersolar 2025 als strategischer Deutschland-Distributor erstmals den nachhaltigen Papierkabelbinder FibreStrap auf Basis erneuerbarer Materialien. Die Alternative zu konventionellen Kunststoffkabelbindern ist ebenso leistungsstark wie nachhaltig und trägt zur Reduzierung von Kunststoffmüll sowie von CO2-Emissionen bei.Neuer Solar-Sortimentskatalog erhältlichEinen Überblick über das Gesamtportfolio von EMC-direct ermöglicht der neue Sortimentskatalog für Solar, der über info@emc-direct.de erhältlich ist.Über EMC-directEMC-direct ist ein führender Großhändler und Hersteller für Kabelschutz, Kabelzubehör und Handwerkzeuge mit Schwerpunkt auf Kabelbindern, Schrumpfschläuche, Wellrohre, Verbindungstechnik und Crimpwerkzeuge. Zum Kundenstamm gehören viele zufriedene gewerbliche Endverwender der Produkte im DACH-Raum, vor allem in der Industrie, im verarbeitenden Mittelstand und im Handwerk. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Solarbranche und dem Fahrzeugbau.