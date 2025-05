Becton Dickinson - BDX: Die Medizintechnik-Aktie sieht überverkauft aus!

Riesenabstand zum 50er-EMA!

Wie geht es weiter mit Becton Dickinson (BDX)? Solide Zahlen, aber Prognose gekappt !

Becton Dickinson (BDX) - ISIN US0758871091

Rückblick: Der auffällig große Abstand zur 50-Tagelinie lässt in Kürze eine technische Gegenreaktion nach oben bei der Becton-Dickinson-Aktie erwarten. Die Kerzenformation mit der langen Lunte deutet ebenfalls eine mögliche Umkehr an. Nach den jüngsten Quartaslzahlen war das Wertpapier abgestürzt, sieht nun aber doch überverkauft aus. Im Halbjahresvergleich sehen wir ein Minus von rund 27 Prozent.

Becton-Dickinson-Aktie: Chart vom 06.05.2025, Kürzel: BDX Kurs: 165.15 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Den einer oder anderen Trader könnte es in den Fingern jucken. Ein kurzfristiger Long Trade mit Kursziel knapp unter 190 USD, wo die 20-Tagelinie auf die Unterkante der Kurslücke der vergangenen Tage trifft, könnte attraktiv sein.

Mögliches bärisches Szenario

Donald Trumps Zölle in Kombination mit dem sehr zurückhaltenden Ausblick könnten Becton Dickinson weiter ausbremsen. Mit dem Stop Loss unter der gestrigen Tageskerze wollen wir Vorsorge für den Fall eines weiteren Absturzes treffen .

Meinung:

Die jüngsten Finanzergebnisse von Becton Dickinson zeigen ein gemischtes Bild. Trotz solider Gewinnzahlen deutet das schwache organische Wachstum auf grundlegende Herausforderungen hin. Bei den positiven Aspekten stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 5.7 Prozent auf 3.35 USD und lag damit über den Analystenerwartungen von 3.28 USD. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich um 60 Basispunkte auf 24.9 Prozent, während die Bruttomarge sogar um 190 Basispunkte auf beachtliche 54.9 Prozent zulegte. Ddas währungsbereinigte Umsatzwachstum betrug zwar 6.0 Prozent auf 5.3 Milliarden USD, aber das organische Wachstum lag bei nur 0.9 Prozent, was ein deutliches Warnsignal darstellt. Die Effizienzsteigerungen scheinen zu funktionieren, was sich in den verbesserten Margen widerspiegelt. Allerdings bereitet das schwache organische Wachstum Sorgen und hat das Management zu einer Prognosesenkung veranlasst. Somit ist der Trade eher kurzfristig mit Blick auf die überverkaufte Chartformation konzipiert. Anleger, die sich längerfristig engagieren wollen, sollten die Rückkehr auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte abwarten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 47.33 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 611.69 Mio. USD

Meine Meinung zu Becton Dickinson ist neutral.

Quellennachweis: https://boerse-express.com/news/articles/becton-dickinson-aktie-margen-top-wachstum-flop-780641

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.