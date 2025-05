Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes ist der Umsatz im Dienstleistungssektor in Deutschland im Februar real (preisbereinigt) um 0,4% und nominal um 0,6% gestiegen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Im Vergleich zum Vorjahresmonat habe sich das Plus auf real 1,5% und nominal 3,5% belaufen. Mit real +1,8% hätten die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen den größten Anstieg erzielt, gefolgt von Verkehr und Lagerei mit +0,9%. Während in der Information und Kommunikation die Umsätze um 0,1% zugelegt hätten, seien sie im Grundstücks- und Wohnungswesen um 1,3% gesunken. ...

