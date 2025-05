Der Sauerländer eMobility-Pionier Mennekes steigt in das Geschäft mit Schnellladesäulen ein. Im Rahmen eines Asset Deals erwirbt das bisher für AC-Kabel und -Wallboxen bekannte Unternehmen die Eigentumsrechte an den DC-Ladesystemen des Münchner Startups Charge-V. Den Asset Deal, der vor wenigen Tagen am Anfang des Monats unterzeichnet wurde, hat Mennekes jetzt zum Start der Power2Drive in München verkündet. Die entsprechende Produktreihe der DC-Ladesysteme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...