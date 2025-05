EQS-News: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Konferenz

Warschau, 7. Mai 2024 - LM PAY, ein führendes polnisches FinTech-Unternehmen, bietet spezialisierte Finanzierungslösungen für medizinische und ästhetische Behandlungen an. In einem Markt, in dem private Gesundheitsdienste teuer sind, die Versicherungsschutz begrenzt ist und der Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung durch lange Wartezeiten erschwert wird, erleichtert LM PAY den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen durch flexible Finanzierungsmodelle - zum Vorteil sowohl der Patienten als auch der Kliniken. Starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2024

Nach ersten Berechnungen setzte LM PAY seine Wachstumsstrategie auch 2024 erfolgreich fort. Der Umsatz stieg um 29 % auf 22,7 Millionen PLN (ca. 5,3 Millionen EUR). Das Betriebsergebnis (EBIT) entwickelte sich besonders positiv und stieg um mehr als das 35-fache von 0,2 Millionen PLN (0,04 Millionen EUR) auf 7,0 Millionen PLN (1,6 Millionen EUR). Haupttreiber dieser Entwicklung war der Ausbau des Partnernetzwerks und die steigende Nachfrage nach Beauty- und Gesundheitsdienstleistungen in Polen. Die Kundenbindung stieg ebenfalls: Der Anteil der wiederkehrenden Kunden stieg leicht von 29 % auf 30 %. Die Gesamtzahl der betreuten Kunden stieg um 16 % auf 38.500 im Jahr 2024. Umsatzwachstum im ersten Quartal

Das Umsatzwachstum setzte sich auch im ersten Quartal 2025 fort: Mit 7,2 Millionen PLN (1,7 Millionen EUR) wurde ein Anstieg von 22 % im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres erzielt. Das EBIT fiel aufgrund von Entwicklungskosten im Zusammenhang mit der Erweiterung des Produktportfolios und neuen Vertriebspartnerschaften im Bank- und Versicherungssektor um 4 % auf 2,2 Millionen PLN (0,53 Millionen EUR). Das Unternehmen betrachtet diesen Rückgang als eine vorübergehende Entwicklung. Positive Aussichten für das Gesamtjahr 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnet das Management von LM PAY mit einem deutlichen Anstieg des Kreditvolumens das sich voraussichtlich zwischen 130 und 170 Millionen PLN (30,4 bis 39,8 Millionen EUR)bewegen wird. Die Umsatzerlöse sollen sich im Bereich von 32 bis 42 Millionen PLN (7,5 bis 9,8 Millionen EUR) bewegen. Das EBIT-Ziel für das Gesamtjahr wird zwischen 7 und 12 Millionen PLN (1,6 bis 2,8 Millionen EUR) prognostiziert.

Diese positive Aussicht wird durch den Fokus des Unternehmens auf die Erhöhung der Einnahmequellen und die Stärkung von Partnerschaften mit hochprofitablen Geschäftspartnern getragen. LM PAY arbeitet aktiv an der Erweiterung seines Vertriebsnetzwerks und der Erhöhung des Marktanteils durch die Zusammenarbeit mit bestehenden sowie neuen Partnern im Bank- und Versicherungssektor. Darüber hinaus bemüht sich das Unternehmen, die Finanzierungskosten zu senken und damit die finanzielle Effizienz insgesamt zu verbessern.

Im Einklang mit dieser Strategie bringt LM PAY neue Produktlinien auf den Markt, darunter Secure Pay, Medipay Mobile by VISA. Zusätzlich weitet LM PAY seine Geschäftstätigkeit auf den Automobilversicherungssektor aus. Diese Initiativen, die darauf abzielen, den Umsatz im neuen Markt für Kfz-Versicherungen zu steigern, sollen die Wettbewerbsposition des Unternehmens weiter stärken und das Umsatzwachstum im Jahr 2025 unterstützen.

Mit einem soliden Plan und einem starken Fokus auf strategische Partnerschaften und Markterweiterung ist LM PAY gut positioniert, um die ehrgeizigen Ziele für die kommenden Jahre zu erreichen. Einladung zum Earnings Call und zur Frühjahrskonferenz

Das Management wird die aktuellen Geschäftszahlen und die Aussichten für 2025 heute um 14 Uhr während eines Earnings Calls präsentieren, der von MWB organisiert wird. Interessierte Investoren und Vertreter der Presse können sich unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-07-14-00/Y00-GR anmelden. LM PAY wird zudem an der EquityForum Frühjahrskonferenz am 13. Mai in Frankfurt teilnehmen. Über LM PAY:

LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheits- und ästhetische Behandlungen spezialisiert hat. Die innovative Plattform von LM PAY integriert sich nahtlos in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken und Schönheitssalons in Polen. Sie vereinfacht die Finanzierung für Patienten und sorgt gleichzeitig für sofortige Zahlungen an die Anbieter, was die Prozesse effizienter und reibungsloser macht.

Das Unternehmen arbeitet mit führenden Marktakteuren zusammen und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung auf dem polnischen Markt. Mit einer Listung an der Börse Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY gut positioniert, um in Zukunft weiter zu expandieren. Zu den wichtigsten Wachstumsbereichen gehören die Weiterentwicklung des B2B-Partnernetzwerks in Polen sowie die Diversifizierung der Embedded-Finance-Lösungen in neue Branchen wie die Kfz-Versicherung und rechtliche Dienstleistungen. Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:

