Hamburg (ots) -"Mehr Evangelium in den Medien": Diesem Anspruch folgend, überträgt Bibel TV am Samstag, den 17. Mai, von 18:30 - 20:30 Uhr die Verleihung des christlichen Medienpreises "Goldener Kompass 2025" über seine Streamingplattform meingottesdienst.com. Ausgerichtet wird die Preisverleihung von der Christlichen Medieninitiative pro.Der "Goldene Kompass" würdigt Persönlichkeiten und Projekte, die dazu beitragen, dass Themen um Kirche und Bibel sowie der christliche Glaube authentisch, inspirierend und konstruktiv in Medien dargestellt werden. Der Preis wird seit 1988 verliehen.Preisträger und Laudatoren Goldener Kompass 2025:Yemisi Ogunleye, Birgit Nössing und Alexander Bommes: Yemisi Ogunleye, Olympiasiegerin im Kugelstoßen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, wird für ihr authentisches öffentliches Zeugnis über Jesus Christus in verschiedenen Medienformaten geehrt. Ihre Leistung und ihr Glaube fanden besondere Anerkennung in der Live-Berichterstattung der TV-Moderatoren Birgit Nössing (Eurosport) und Alexander Bommes (ARD), die ebenfalls mit dem "Goldenen Kompass" ausgezeichnet werden.Laudatio: Jörg Bollmann, Direktor a.D. des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP) und früherer Sportreporter sowie Buchautor.Tobias Haberl: Tobias Haberl, Journalist des Süddeutsche Zeitung Magazins, wird für sein Buch "Unter Heiden" ausgezeichnet. Laudatio: Bischof Stefan Oster aus Passau.Hans-Peter und Angela Mumssen: Pastor Hans-Peter und Angela Mumssen vom Christuszentrum Arche in Elmshorn werden für ihren täglichen Podcast und das Online-Angebot "Gedanken zur Tageslosung" (cza.de) gewürdigt.Laudatio: Uwe Heimowski, CEO von Tearfund Deutschland und Vorstand der Christlichen Medieninitiative pro.Sonderpreis "Vorbildliche Israel-/Nahost-Berichterstattung": Die ZDF-Dokureihe "Tatort Israel" erhält den in diesem Jahr ausgelobten Sonderpreis für die vorbildliche Berichterstattung über Israel und den Nahen Osten. Das Team um Daniela Völker (Autorin) und Dr. Martina Schindelka (ZDF-Redakteurin) wird für seine herausragende journalistische Arbeit geehrt.Laudatio: Christoph Zehendner, Journalist, Theologe und Liedermacher.Nachwuchspreis: Kira Geiss: Dieser Preis geht an Kira Geiss, "Miss Germany" 2023, für ihr öffentliches Zeugnis und Engagement für den christlichen Glauben durch ihre vielfältige Medienpräsenz.Laudatio: Susanne Thyroff, Vorstandsvorsitzende von ERF - Der Sinnsender.Übertragung: Sa., 17. Mai 2025, 18:30 - 20:30 Uhr über die Livestream-Plattform www.meingottesdienst.com von Bibel TV.Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar: https://www.bibeltv.de/presseZur Medieninitiative pro/ Der Goldene Kompass: https://www.medieninitiative.pro/goldener-kompass/ (https://www.medieninitiative.pro/goldener-kompass/)