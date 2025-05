DJ PTA-News: sdm SE: sdm SE veröffentlicht erstmals freiwilligen Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

sdm SE: sdm SE veröffentlicht erstmals freiwilligen Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024

München (pta000/07.05.2025/09:45 UTC+2)

• Ertragskennzahlen der wesentlichen Tochtergesellschaften durch Einmaleffekte gesunken • Diverse Wachstums- und Effizienzsteigerungsinitiativen gestartet • Q1-2025 Umsatzerlöse rund 30% über Vorjahr, deutliche Ergebnisverbesserung für 2025 erwartet

München, 07. Mai 2025 - Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat heute erstmals einen freiwilligen Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Im Berichtsjahr erzielte der Konzern eine Gesamtleistung von rund EUR 33,9 Mio., ein operatives Ergebnis (EBITDA) von rund EUR 856 Tsd. sowie einen Konzernjahresverlust von etwa EUR 1,375 Mio.

Sowohl Umsatz als auch Ergebnis blieben hinter den Erwartungen des Managements zurück. Hauptursachen waren zum einen geringere als geplante Umsatzerlöse bei einer Tochtergesellschaft im Rahmen der Integration in die sdm Gruppe, zum anderen höher als erwartete Kosten bei einer weiteren Tochtergesellschaft infolge von Einmaleffekten. Zusätzlich belasteten planmäßige Abschreibungen in Höhe von rund EUR 1,3 Mio. - hauptsächlich auf immaterielle Vermögensgegenstände der in den Vorjahren akquirierten Gesellschaften - das Ergebnis.

Bereits im zweiten Halbjahr 2024 leitete die Gesellschaft personelle und prozessuale Maßnahmen ein, um der Umsatz- und Kostenentwicklung entgegenzuwirken. So wurden unter anderem neue Geschäftsführer auf Ebene der wesentlichen Tochtergesellschaften eingesetzt und Vertriebsprozesse optimiert. Die positiven Effekte dieser Initiativen sind bereits sichtbar: Im ersten Quartal 2025 lag der Umsatz der wesentlichen Tochtergesellschaften planmäßig etwa 30 % über dem Vorjahresniveau.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die sdm SE eine deutliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Ergänzend wurden mehrere Initiativen gestartet, um das profitable Wachstum weiter zu stärken. Jens-Peter Neumann, CEO der sdm SE, erläutert:

"Unsere Strategie für das profitable Wachstum der sdm Gruppe basiert auf drei Säulen:

• Steigerung der Dienstleistungsqualität durch gezielte Weiterbildung unserer Mitarbeitenden sowie konsequente

Zentralisierung aller Support-Prozesse und Funktionen, • kontinuierlicher Ausbau moderner Technologien zur Erhöhung der Wertschöpfungstiefe beim Kunden, • anorganisches Wachstum durch arrondierende Akquisitionen zur Unterstützung unserer Strategie.

Mit den eingeleiteten Maßnahmen werden wir die sdm Gruppe auf den Pfad des nachhaltigen, profitablen Wachstums führen und uns durch den Aufbau von Technologiekompetenz langfristig im Markt für private Sicherheitsdienstleistungen differenzieren."

Die Neuausrichtung der Führungsteams sowohl auf Ebene des Vorstands der sdm SE als auch der Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften ist mit Übernahme der CFO-Funktion durch Herrn Tobias Bodamer zum 1. Mai 2025 abgeschlossen. Ergänzend wurde ein erfahrener Branchenexperte als Berater gewonnen, um die Gruppe bei ihrer technologischen und prozessualen Weiterentwicklung aktiv zu unterstützen.

Darüber hinaus wurde mit einem wesentlichen Aktionär eine Vereinbarung geschlossen, um das Senior Management über ein mehrjähriges, innovatives Incentivierungsprogramm - das an die Kursentwicklung der sdm SE-Aktie gekoppelt und für die Gesellschaft ergebnisneutral ist - langfristig an das Unternehmen zu binden und damit die Interessen von Aktionären und Management zu harmonisieren.

Der Geschäftsbericht 2024 ist verfügbar unter www.sdm-se.de.

Über die sdm Gruppe

Die sdm SE ist die Holdinggesellschaft der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH sowie RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit ihren Tochtergesellschaften zählt die sdm Gruppe zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in der Metropolregion München und in Nordrhein-Westfalen. Das Dienstleistungsportfolio umfasst ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen für unterschiedliche Branchen.

Kontakt: sdm SE

